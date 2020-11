Son 11 los casos positivos de Covid en la zona norte

Compartir

El Comité de Crisis informó que los resultados se dieron luego de que se realizaron 218 controles a integrantes de las delegaciones de la Conferencia.

Tras los testeos realizados se informan que las delegaciones de los clubes Atenas, Comunicaciones, Instituto, Libertad y Quimsa dieron resultado de PCR negativo.

También se conocieron los resultados de las pruebas PCR como positivos a cinco integrantes de Olímpico (un jugador y cuatro miembros de la delegación), uno de La Unión, uno en Regatas, dos en OTC (un jugador y un miembro de la delegación) y dos casos positivos en San Martín (un jugador y un integrante del CT).

Regatas aceleró en el final

y le ganó 77-64 a Olímpico

A pesar de los once contagios de Covid que se confirmaron en la noche del martes luego de los hisopados realizados el pasado lunes, el Comité de Crisis tomó la determinación de disputar la jornada de la Conferencia Norte de hoy tal y como estaba programada. La abrieron Regatas Corrientes y Olímpico La Banda, que no contaron con la presencia de Juan Pablo Arengo (Regatas) y Diego Guaita (Olímpico) por sus contagios. Fue victoria 77-64 de los primeros, que sí recuperaron a Patricio Tabarez.

El partido se mantuvo parejo durante casi todo el desarrollo del mismo. No lograron sacarse ventajas en el primer cuarto (13-13) y, a base de triples, los correntinos sacaron una leve ventaja en el segundo para irse al descanso 35-31 arriba. Sin embargo, los bandeños descontaron en el inicio del complemento gracias al aporte perimetral de Gastón Whelan, quien con nueve puntos en el tercer cuarto acercó las cosas: 53-51.

A pesar de esa buena actuación de Olímpico, Regatas fue capaz de acelerar en los últimos minutos y, a partir del 63-61 a falta de 4 minutos, metió un parcial de 14-3 con nueve tantos de Martín Fernández (llegó a 22) para llevarse el triunfo 77-64.De esta manera, el conjunto dirigido por Lucas Victoriano acumula cuatro victorias en ocho presentaciones en lo que va de la temporada 2020/21 de la máxima categoría de la Argentina.

