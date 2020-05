Compartir

Es lamentable que por falta de médicos no puedan resolverme un estudio ya que me mandaron a realizarme una radiografía en el Hospital Central pero no me pueden hacer el informe de la misma. En el sector donde dan turnos me dijeron que no hay médicos para esto siendo que es una urgencia. Qué lamentable que no sepan darles soluciones a los pacientes cuando de salud se trata. Y así quieren asegurar que estamos listos para posibles casos de coronavirus. Qué vergüenza.