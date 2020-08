Compartir

Me temo que cada vez más la fuerza policial va avanzando sobre diversos espacios sin que nadie se diera cuenta y es bastante grave. Ahora sacaron los arcos de la canchita del barrio Guadalupe para que la gente no juegue fútbol. Estamos en un estado de abuso camuflado, si deben sacar estos elementos para poner “orden” significa que no están preparados para actuar a la altura de las circunstancias.