No puedo creer que hayan dicho que Formosa tiene medidas ejemplares para tratar la pandemia cuando tenemos gente durmiendo al costado de la ruta esperando ingresar a la provincia, familiares que no pudieron despedirse de sus enfermos, emprendedores que no pueden trabajar. Sin embargo, la gente se amontona los sábados en los lugares habilitados. Definitivamente no hay peor ciego que el que no quiere ver.