En comunicación con Expres en Radio, el diputado provincial radical Juan Carlos Amarrilla denunció que “lamentablemente tenemos muchos paraguayos que figuran en nuestro padrón electoral” y lamentó que pese a las presentaciones realizadas nadie se haya hecho eco de esta situación; también se mostró esperanzado en que esto se podría llegar a revertir si Patricia Bullrich llegara a la presidencia de la Argentina porque “tendría una mirada directa para con Formosa”.

Primero, el legislador se refirió a la entrega de certificados donde recibió su segundo diploma por resultar reelecto en el cargo en las elecciones del 25 de junio. “No sé si fue importante para la democracia, porque nosotros vivimos una democracia a medias en Formosa. Fuimos al acto por respeto al electorado, estuvimos ahí pese a que hay un sinnúmero de cuestiones que nosotros venimos observando desde hace mucho tiempo y que lamentablemente no hay soluciones ni las habrá hasta que no tengamos un gobierno nacional que se interese en revisar varias cuestiones que tienen que ver con la vigencia plena del sistema democrático en Formosa”, comenzó diciendo.

Agregó en este sentido, que una de esas cuestiones es el padrón electoral de Formosa para lo cual consideró como “central” su revisión. “El padrón que tenemos hay que revisarlo a fondo, y el gobierno nacional creo que tiene mucho para decir respecto a este tema porque desde la época de Alfonsín para hacer el padrón se manejan datos que proporcionan las provincias y acá en Formosa lamentablemente tenemos un montón de paraguayos que figuran en el padrón como si fueran argentinos, pero también figuran en el padrón electoral de Paraguay, esto para mi es central y ojala el próximo gobierno nos dé una mano ya que el anterior no lo hizo”.

Dijo el legislador entonces que durante la época de Mauricio Macri no hubo margen político para avanzar en esta cuestión. “Yo lo plantee en dos oportunidades como presidente del radicalismo (2016-2018) pero lamentablemente no hubo margen político para llevarlo a cabo, hubiera sido un paso muy importante”, aseveró.

Reconoció Amarilla que hizo todo lo que estuvo a su alance y presentó en varias oportunidades escritos porque la situación en cuestión también va de la mano con los cambios de domicilios fraudulentos y denunció que “toda la provincia se volvió un sistema de cambio de domicilio fraudulento para poder ganar cada municipio y eso no es democracia, hay que corregir inmediatamente”.

Ejemplificó a continuación: “hay gente de las Colonias a quienes les cambian el domicilio; de Boedo eligen al intendente de San Hilario, incluso hay algunos que votan en Perín, es decir, de manera convenida le cambian los domicilios y así cada una de las Colonias terminan definiendo autoridades de localidades cercanas”.

“Hay todo un sistema donde se debe tomar una decisión muy fuerte para transparentar eso; hace falta una decisión política para culminar con esto”, sentenció.

Cuando se le preguntó si acudieron a la justicia para que investigue respondió que sí, “hemos realizado presentaciones en el Juzgado Federal que no se han terminado de resolver aun”.

“Tengo la esperanza de que Patricia Bullrich va a avanzar en estas cuestiones, eso no significa que tenga la certeza. Espero que tenga una mirada de manera directa hacia Formosa, y si bien hay cuestiones que no las va a poder resolver como lo es la Ley de Lemas que depende de la Legislatura; todo el resto nos pueden ayudar y mucho”, manifestó.

Por otro lado, el legislador fue interpelado si es que piensa que solo por esto el gobernador Insfrán gana las elecciones con el 70%, o si hay autocritica por parte de lo que propone la oposición a lo que respondió: “acepto, creo que la última vez que estuvimos así de mal como en estas elecciones fue en 2007 y 2011 que nos fue muy mal, y en esta oportunidad se dio la situación que se presentaron dos sectores de la oposición lo que nos perjudicó enormemente, la gente tenía la esperanza de que iba a haber una oposición unida, eso no pasó. Creo que faltó compresión y verdadera decisión política de conformar ese frente y no precisamente de parte nuestra”.

Finalmente se mostró optimista para las elecciones que se vienen. “Yo creo que vamos a mejorar”, cerró diciendo Amarilla.

Relacionado