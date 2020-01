Lamentan constantes destrozos y robos en el cementerio San Antonio: aseguran que los autores son menores de edad

Compartir

Linkedin Print

La ingeniera Marilén Giménez, encargada de los cementerios en la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre los constantes robos y destrozos que padece sobre todo el cementerio San Antonio de la ciudad donde según relató la mayoría de los responsables son menores de edad que a los pocos días están de nuevo generando daños.

«Estamos tratando de aminorar este tipo de incidentes, tenemos dos serenos a la noche que hacen recorridas, ahora estamos colocando luces, jirafas en distintos puntos clave para poder tener más iluminación pero son menores de edad de entre 14 y 17 años los que hacen esto, el fin de semana pasado fueron a la casa, pero a los días ya recobraron la liberad, tienen varias causas pero no se puede hacer nada, son menores entonces lo que podemos hacer desde la Municipalidad es recuperar todo lo que se pueda reparar. A los vecinos que se acercan les comentamos la situación, les damos la posibilidad de que en lo que podamos ayudar para recuperar lo dañado lo hacemos, estamos trabajando con eso», explicó.

Asimismo contó que estos malvivientes terminan dañando todo lo que no pueden robar, como nichos y panteones. «Terminan causando destrozos, incluso con hondas le dan a los vidrios de las puertas, son cosas nada más que para dañar, en la medida que uno los ve se meten por atrás porque es un predio grande y se van, se los agarra cuando se puede, son siempre los mismos entonces ahí está el tema de que no se puede hacer mucho», lamentó.

«En estas semanas hubo dañadas 4 puertas que ya fueron reparadas y repuestas, en relación a lo que era antes bajó muchísimo la tasa, pero siempre hay incidentes y tratamos de hacer lo que podemos para poder recuperar y que no siga pasando esto», explicó.

«Siguen existiendo este tipo de ataques, pero en la medida que son menores de edad no hay ningún tipo de sanción, el fin de semana ante pasado tuvimos un caso, a las 6 de la mañana me llamaron, fuimos al cementerio, se hizo todo porque eran chicos del barrio y a los dos días recuperaron la libertad, nos dijeron que como son menores de edad mucho no se puede hacer, lo que queremos es cuidar nuestro espacio y que esto no siga pasando», señaló Giménez.