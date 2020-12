Las jubilaciones vuelven “a la fórmula original de Cristina en su integridad”, dijo el Presidente

Compartir

El presidente Alberto Fernández dijo que los jubilados “necesitan recomponer sus ingresos”, al explicar el motivo que llevó al Gobierno a proponer cuatro actualizaciones de haberes en el año, en lugar de los dos que estaban inicialmente previstos en la ley que debate el Congreso, recuperando así la fórmula que entró en vigor en 2008, durante el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Aunque esto tiene una incidencia fiscal un poco mayor, para mí sigue siendo una prioridad el tema de los jubilados”, dijo el Presidente en diálogo con radio El Destape respecto a los aumentos trimestrales con los que se intenta que los haberes jubilatorios le ganen a la inflación.

La nueva fórmula de movilidad jubilatoria para el año próximo tendrá una actualización trimestral en vez de semestral, por lo que los incrementos serán cuatro en vez de dos cada doce meses.

Pero, además, se dispuso que el aumento que recibirán los jubilados en sus haberes en diciembre no será a cuenta del de enero, sino que el nuevo esquema comenzará a correr con sus cuatro aumentos completos en 2021.

La nueva fórmula retoma la implementada durante el gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a propuesta de los senadores del Frente de Todos quienes, según dijo el mandatario, le plantearon “cambiar el empalme” de los haberes previsionales, en el marco de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria para el año próximo.

Así, con la propuesta de los senadores de su espacio político y su análisis posterior con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) Fernanda Raverta; el Gobierno decidió “volver a las formula original de Cristina y hacer actualizaciones trimestrales”, dijo el Presidente respecto de las modificaciones en el proyecto de ley que envió al Senado para calcular el aumento a los jubilados.

La fórmula de movilidad jubilatoria que se aplicará a partir del año próximo será la que funcionó entre 2008 y 2017.

“Hace un año, cuando llegamos al Gobierno y resolvimos suspender el sistema de actualización que había dejado el gobierno anterior, se incluyó la creación de una comisión bicameral para que estableciera un nuevo índice de actualización para los jubilados”, dijo Fernández.

Según afirmó, esa comisión “trabajó durante todo el año, emitió su opinión y recomendó volver a la vieja fórmula, con la salvedad de que no fuera en referencia a la encuesta de salarios sino que las jubilaciones se actualizaran con esta lógica por un índice combinado entre ingresos fiscales y promedio de salarios”.

El jefe de Estado sostuvo que cuando llegó el proyecto al Congreso “los senadores plantearon una preocupación que, de acuerdo a este sistema, debería actualizarse el valor de la jubilaciones teniendo en cuenta el período septiembre 2020 marzo 2021 y, en ese caso, había tres meses de este año que se superponían al aumento que nosotros ya dimos”, del cinco por ciento.

“Entonces -continuó- cuando nos sentamos ayer en Casa de Gobierno se nos ocurrió que la mejor solución era volver a la fórmula original de Cristina en su integridad, la combinación entre los ingresos fiscales más el promedio de los salarios formales o el índice salarial de trabajo informal, según sea el más alto”.

El ministro de Trabajo, a su vez, explicó que lo que se busca con la nueva ley de movilidad jubilatoria es que “el 75% de los haberes previsionales terminen el año levemente arriba o empatando con la inflación”.

En el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado, Moroni subrayó que se contempla “un incremento de 34,9 por ciento, por encima de la inflación”.

El ministro de Trabajo precisó que la fórmula que se adoptará, a la que se arribó luego de un intercambio de opiniones, implicará “unir la experiencia histórica de la fórmula de 2008, el período de mayor incremento de haberes previsionales”, e indicó que con la nueva ley se otorgará “un ocho por ciento más a los haberes para más de cuatro millones de beneficiarios”.

En el mismo plenario Raverta explicó que los haberes jubilatorios se basan en una fórmula “que vincula el crecimiento de la Argentina al de los haberes personales”.

Recordó que entre entre diciembre de 2008 y diciembre de 2017 “las jubilaciones crecieron un 25,8%”, y comparó que que “la otra fórmula, que funcionó entre 2017 y 2019, hizo que los jubilados perdieran en un 19,5% su capacidad de compra”.

