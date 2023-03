Las Leonas comenzaron el 2023 con una derrota ante Australia

La selección femenina argentina no tuvo un buen comienzo en el triangular que se disputa en Hobart, Australia. Las Leonas perdieron 2 a 0 con el local en lo que fue su primera presentación en esta serie de Pro League que comparte también con Estados Unidos.

A los dos minutos de comenzado el partido, una desatención argentina en defensa puso en ventaja a Australia con un gol de Hannah Cullum-Sanders. A los 18’ Las Leonas iban perdiendo 2 a 0 con el tanto de córner que convirtió Renee Taylor. Sin mucho mérito, pero con más efectividad, las locales se fueron al entretiempo con una victoria parcial: 2 a 0.

En la segunda mitad, ninguno de los dos equipos logró desequilibrar y generar real peligro en las áreas. Por esa razón, se mantuvo el resultado hasta los 60 minutos.

Las Leonas vuelven a jugar el jueves a las 3 de la madrugada (horario de Argentina, Chile y Uruguay) ante el otro rival de este triangular: Estados Unidos.

El viernes 3 de marzo desde las 5 am, tendrán el partido de vuelta con las locales, y cerrarán la serie el domingo 5 a la misma hora, otra vez con las estadounidenses. Todos estos partidos podrás verlos por ESPN y Star+.

Argentina formó con: Cristina Cosentino; Sofía Toccalino, Lucina Von Der Heyde, Agustina Gorzelany; Eugenia Trinchinetti, Victoria Sauze, Rocío Sánchez Moccia, Jimena Cedrés; María José Granatto, Agustina Albertario y Julieta Jankunas. Suplentes: Clara Barberi, Valentina Costa Biondi, Bárbara Dichiara, Agostina Alonso, Delfina Thome, María Pilar Campoy y Guadalupe Adorno. DT: Fernando Ferrara.

No estuvieron dentro de la nómina de 18: Bianca Donati, María Paula Ortíz, Sofía Cairo y Catalina Andrade.

Australia formó con: Aleisha Power; Claire Colwill, Amy Lawton, Penny Squibb, Georgia Wilson, Meg Pearce, Renee Taylor, Mariah Williams, Hannah Cullum-sanders, Grace Stewart(C) y Abigail Wilson. Suplentes: Zoe Newman, Shanea Tonkin, Grace Young, Greta Hayes, Harriet Shand, Rebecca Greiner y Madison Brooks. DT: Jeremy Davy.

