Las Leonas jugarán dos amistosos en Salta

Después de la concentración en Valencia, España, donde Las Leonas sumaron dos victorias ante el seleccionado local, el equipo seguirá su preparación en Salta. Allí tendrán doble fecha amistosa con Las Cimarronas, el 16 y 17 de mayo, a partir de las 19:30 ambos días, en el Club Popeye y habrá entradas a la venta.

Por su parte, el equipo uruguayo también se enfrentará el 18 de mayo con el equipo mayor que representa a la provincia de Salta.

Fernando Ferrara determinará la lista de jugadoras que irán al norte argentino unos días después de aterrizar en Buenos Aires tras la gira por España. Las Leonas siguen con su puesta a punto para los últimos encuentros de la Pro League que serán el 9 y 12 de junio en Países Bajos ante China, y el 17 y 20 del mismo mes ante Nueva Zelanda en Bélgica.

Las Diablas y una serie de

amistosos ante Sudáfrica

Las Diablas afrontaron una serie de amistosos ante Sudáfrica en condición de local. Los mismos fueron preparatorios para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Federación Chilena de Hockey.

Desde el jueves 27 de abril, Las Diablas (15° en el ranking mundial) iniciaron una serie de amistosos ante la selección de Sudáfrica (22°) que arrojó distintos resultados: el primero lo ganaron 2 a 1, luego perdieron 2 a 0, en el tercer encuentro cayeron por 2 a 1 y el cuarto también fue derrota por la mínima. Esta mañana ganaron 2 a 1. Cerrarán los encuentros el viernes 5 de mayo desde las 19 horas en el club Prince of Wales en Santiago.

En diálogo con ESPN.com, el entrenador de la selección mayor de Chile, Diego Amoroso, comentó el balance que hizo hasta el momento: “Estuvimos implementado nuevas acciones de juego que era importante llevar a cabo con rivales como Sudáfrica, y más allá de los resultados, hemos visto una evolución en esos objetivos”.

Y al ser consultado sobre el significado de estos enfrentamientos internacionales para el plantel, comentó: “Para un evento como los Panamericanos es importante entrenar y definir bien los objetivos. Cuando pasamos mucho tiempo sin competir, decae no sólo el nivel de entrenamiento sino que genera poca certezas de ir por el camino correcto. Es fundamental mantener este nivel de competencia. No nos gusta entrenar más de tres semanas seguidas sin tener un evento”.

Las Diablas seguirán su preparación con una gira a Uruguay para enfrentar al equipo local y –si se confirma- a Canadá también, y luego en julio viajarán a Europa para concentrar allí y tener una serie de amistososm