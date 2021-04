“Las medidas sanitarias se cumplen a rajatabla en el complejo comunicacional”

Compartir

El subsecretario de Comunicación Social, Sergio Recalde, confirmó que un empleado de Canal 3 dio positivo de COVID-19, aclarando que el trabajador ya se encontraba aislado en su domicilio, realizando teletrabajo, cuando recibió el resultado tras dos hisopados negativos. “Las medidas de seguridad sanitaria y el protocolo vigente se cumplen a rajatabla” en todas las dependencias del complejo comunicacional, subrayó.

El funcionario expuso que “como parte del Estado provincial, desde el año pasado, tras el inicio de la pandemia, aplicamos a rajatabla los protocolos vigentes emanados por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19”.

“Desde el minuto uno, en las distintas áreas del complejo, que son Radio Tropical FM 96.9, Canal 3 y la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), se trabajó con los debidos protocolos establecidos y vigentes”, recalcó.

Explicó que “en los estudios del canal se disminuyó la presencia de los trabajadores, quedando solo un conductor y dos camarógrafos, cuando antes había circulación de personas, sonidistas o músicos en el piso”.

De igual modo se accionó en la radio, mientras que en AGENFOR “todo el equipo está trabajando desde sus casas”, ya que “desde el minuto uno hemos implementado el teletrabajo”.

Mencionó además que desde la producción de los distintos programas, tanto de la emisora como del canal, se programaron entrevistas a través de Zoom y se organizaron reuniones virtuales de trabajo, inclusive se promovieron concursos para que la población continúe cuidándose y protegiéndose del COVID-19.

Agregó que “en los casos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Presidente de la Nación, se han otorgado las licencias correspondientes”, por ejemplo al personal incluido en grupos de riesgo.

“Como trabajadores esenciales tenemos que seguir trabajando, pero nos adecuamos para cuidar al compañero de trabajo y seguir brindando la posibilidad de informar a la gente”, manifestó categórico.

Caso positivo

Asimismo, el subsecretario Recalde indicó que “hace unos días surgió una versión, un trascendido”, pero “hasta no tener la información veraz, concreta y científicamente probada, nosotros no podemos ni queremos estigmatizar a nadie”.

En esa línea, confirmó que “uno de los compañeros fue notificado positivo después de haber tenido dos hisopados negativos”.

Dicho empleado “estaba realizando teletrabajo”, ya que se encontraba en su domicilio por haber sido contacto estrecho de una persona que con anterioridad había dado positivo.

“Desde la tarde noche del domingo, tengo todos los hisopados del personal del área donde estaba esta persona y también de otros sectores del canal”, señaló, consignando que los mismos “negativos de coronavirus”.

De igual manera, sostuvo que se efectuó la adecuación del personal de ese sector para que realice el trabajo desde sus casas y que sólo retornarán quienes desarrollen tareas específicas, los que previamente deberán presentar tres hisopados negativos con la diferencia de tiempo que estipula el protocolo establecido.

Remarcó en ese sentido que “las medidas de seguridad sanitaria y el protocolo se cumplen a rajatabla en la Subsecretaría de Comunicación Social, Canal 3 y FM Tropical”, lo que también incluye a los móviles de exteriores, salidas para la realización de entrevistas y cobertura de noticias, porque se busca que “todos los compañeros estén cuidados y protegidos”.

Cuidar la salud y la vida

Añadió el subsecretario Recalde que a través de la normativa interna del organismo, desde el año pasado se dispuso el uso responsable del barbijo, la distancia social, el lavado de manos y la utilización de alcohol en gel en todas las dependencias del complejo de radio y televisión.

Y dejó en claro que a dichas instalaciones “el retorno a la fase uno, no ingresan personas que no tengan que desempeñar una tarea, lo que incluye a aquellos compañeros que no están de turno”.

“Nuestro objetivo es cuidar siempre a la gran familia del complejo comunicacional. Estamos preocupados, ocupados y trabajando para seguir informando a la comunidad, pero también cuidando a los compañeros de trabajo”, concluyó.

