«Las niñas y jóvenes de pueblos originarios también necesitan capacitación sexual y conocer sus derechos»

Así lo indicó en contacto con el Grupo de Medios TVO, el presidente de la ONG «Ayuda a Pueblos Originarios», Nicolás Fariña al hacer referencia al «chineo», una práctica que ya lleva muchos años y que involucra a las mujeres originarias.

El “chineo”, como se lo conoce popularmente consiste en la violación sexual cometida contra niñas y adolescentes de pueblos originarios, mayormente en las provincias del norte del país.

Fariña de orígen Wichí por su abuela y oriundo de la ciudad de Ingeniero Juárez contó «nosotros hemos denunciado este «chineo» de manera penal por intermedio de la ONG, cuando sucedió el hecho de una chica llamada Pamela de una localidad de Salta”.

Y añadió “estuvo presente la ONG. Nosotros trabajamos con 23 comunidades originarias en Chaco, Salta, Formosa y Misiones, en el caso de Pamela en el que hubo un femicidio, se ha hecho una denuncia que antes nunca había pasado».

Añadió que la ONG no quedó solo en la denuncia, sino que también se habían acercado hasta el INADI. «Nosotros queremos visibilizar lo que sucede porque no podemos hablar de un caso puntual, puesto que hay muchos casos como este que suceden en Formosa y en Salta, también en Chaco».

«Sabemos que hay muchos hechos en los que no le toman la denuncia porque dicen que esto es un hecho cultural y el INADI nos rechazó en primera instancia porque no quieren entender los porqués, cuando lo hicimos públicos nos escribieron y nos quisieron recibir en privado», manifestó.

Explicó que lo importante es que las mujeres se animen a denunciar y «corten esa barrera de que todo queda en la nada, es el derecho de las mujeres aborígenes. En Salta y Formosa hay mucha vulnerabilidad en todo sentido».

Asimismo, dijo que «hay que llevarles profesionales para que les expliquen cuáles son sus derechos y un médico para que les explique lo que es la educación sexual, sus derechos que tienen como personas. Es muy importante que las personas se involucren en esto y las ayuden a defenderse, a que entiendan que estas prácticas no están buenas y que de una vez por todas hay que desterrarlas. Esto del chineo pasa sobre todo en niñas, es una práctica vieja y aun hoy sigue en boga. A esto hay que cortarlo de raíz».

El femicidio de Pamela

Se llamaba Julia Flores pero era conocida como Pamela, tenía 12 años y era parte de la comunidad wichí asentada a 2 kilómetros de la localidad de Pluma del Pato, en Salta.

Desde el miércoles 12 de enero de 2022 su familia la buscaba desesperadamente. El sábado 15 a la mañana tuvieron la más temible noticia: su cuerpo fue hallado sin vida, escondido entre arbustos al costado de la ruta nacional 81, en una zona conocida por la comercialización de estupefacientes y la prostitución a cambio de comida, conforme comentó Manuel, presidente de la comunidad originaria Misión Kilómetro Dos. Vecinos del lugar la encontraron, porque fueron quienes verdaderamente la buscaron.

Al momento del hecho, no había certezas sobre las causas de la muerte, pero familiares de Pamela denunciaron a medios locales que el cuerpo fue hallado con signos de violencia (con heridas de arma blanca) y de un posible abuso sexual.

Por el brutal crimen, hasta el momento de redacción de la nota, se encontraba detenido un adolescente, aunque los familiares de la víctima insisten en que en el hecho participaron otras personas.

