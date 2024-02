Las pymes ya pueden acceder al dólar oficial para pagar deuda comercial: ¿cómo afectará a las reservas?

Desde este miércoles y hasta el 9 de marzo, las pymes están habilitadas para acceder al MULC y con ello ir liquidando por etapas el total de las deudas comerciales con el exterior. Se trata de 10.000 MiPymes con pasivos de hasta u$s500.000 que acceden bajo un cronograma previamente estipulado por el Ministerio de Economía. La pregunta que surge con la vigencia de esta medida es de qué manera se afectarán las reservas y qué números observa Economía.

A partir del 10 de marzo, en un segundo tramo, podrán comprar hasta u$s100.000. Y desde el 10 de abril, en un momento en que el Gobierno apuesta a que ya haya un ingreso mayor de divisas producto de la cosecha gruesa, podrán acceder para cancelar el monto restante de su deuda comercial registrada.

La decisión fue tomada días atrás por el BCRA, una vez que mejoró la demanda (sobre todo de grandes empresas) de la Serie 1 del BOPREAL, el bono que emite la entidad para los importadores endeudados con sus proveedores que se suscribe en pesos y genera un compromiso a futuro de pago en dólares.

Según datos oficiales, dentro de las 10.000 firmas que pueden acceder al MULC, más de 5.100 son micro empresas, cerca de 3.900 pequeñas y unas 1.000 medianas, lo que representa «casi un 80% del universo total de MiPymes y más del 70% del total de empresas registradas en el Padrón», precisó el BCRA.

Por otro lado, en el comunicado también se anunció que el resto de las MiPymes cuyas deudas comerciales superen los u$s500.000, tendrán acceso prioritario al bono de tramo corto Bopreal Serie 2, con flujos de amortización en dólares entre julio de 2024 y junio de 2025.

Acceso al dólar oficial:

por qué se tomó esta

medida y cómo se

reflejó en las reservas

El Gobierno tomó la decisión luego de que mejorara la aceptación del Bopreal Serie 1. Sin embargo, el Bopreal serie 2 genera dudas al mercado luego de que se recibieran 349 ofertas que fueron adjudicadas por un monto menor al esperado, en torno a los u$s271 millones, colocándose el 54% de los u$s500 millones ofrecidos.

El otro factor que juega es el volumen de compras del Banco Central que permite una mayor confianza. En principio, en la primera jornada que se «abrió el grifo» a este sector, el Banco Central este miércoles compró u$s255 millones y en lo que va del mes acumula más de u$s1.000 millones, totalizando los u$s7.160 millones desde el inicio de la era Milei. Sin embargo, para algunos analistas aún las reservas se encuentran por debajo de la herencia recibida del Gobierno anterior, con un rojo de u$s12.000 millones, lo cual permite cierta tranquilidad, aunque no aún para confiarse.

“Lo primero que uno puede decir al respecto es que se va a demandar más dólar oficial, por ende, si no hay compras del BCRA en el MULC, pasará a posición vendedora y empezará a perder reservas. Al empezar con un máximo de u$s50 mil por firma, la baja será máximo de 500 millones de una sola vez, aunque es probable que se prorratee dado que no todas las MiPymes tienen capacidad para acceder a ese monto a partir de hoy. En síntesis, si el BCRA mantiene la operación diaria de la semana pasada, no sufrirá sobresaltos aunque todavía falta analizar las grandes empresas que tienen la mayoría de la deuda comercial”, planteó el economista Federico Glustein.

Por su parte, Alfredo Romano, de Romano Group, señaló que se observa que el acceso de privados “está aumentando y la oferta es relativamente estable”.

En ese sentido, Salvador Vitelli, de la misma consultora clarificó: «el acceso de privados está aumentando paulatinamente no a ritmos acelerados, pero está aumentando. La oferta de divisas por parte de exportadores aún se mantiene relativamente estable pese a esta apreciación cambiaria producto de tener un dólar blend que los hace tener un tipo de cambio real más competitivo que el oficial en términos netos».

En este sentido, señala dos factores que permiten un impacto morigerado en las reservas: que la demanda de privados aún no es excesiva y que la oferta sigue estando bastante presente.

Crece la demanda privada: ¿qué riesgos ve el mercado?

Vitelli sin embargo advierte que «sería esperable ver que esta oferta disminuya a razón de la mayor inflación que tuvimos a partir de diciembre, lo cual va apreciando el tipo de cambio, que, lógicamente, va perdiendo competitividad dejando menores incentivos a exportadores a liquidar y, consecuentemente, mayores incentivos a demandar divisas por parte de importadores».

Según su postura, el cronograma de pagos que estableció el Banco Central termina siendo por ahora «beneficioso y se puede asumir de manera paulatina mayores niveles de demanda en la medida en que vaya habiendo mayor oferta de dólares».

Desde el sector pyme ven con buenos ojos esta medida. Afirman que ayudará a “descomprimir” la situación financiera de las empresas en un contexto de fuerte recesión. Además, se tiene en cuenta que en su mayoría beneficia a pymes industriales entre las que se encuentra un sector clave como el automotriz.