Las revelaciones de Karina La Princesita: su filosa frase sobre la separación con el Kun Agüero

Karina La Princesita y Sergio Kun Agüero estuvieron de novios durante cinco años. En ese tiempo, la cantante viajaba seguido a Inglaterra -el jugador se destaca en el Manchester City- y una vez por mes regresaba a la Argentina para seguir con su carrera musical ya que no quería dejarla a un costado.

Se separaron en 2017 y, según declaró la jurado del Cantando 2020, no fue en los mejores términos. Desde la ruptura, jamás quiso dar demasiadas precisiones al respecto y en las últimas horas sorprendió al hacer nuevas declaraciones y explicar por qué no se refirió más a aquella relación.

“No hablo de él porque apenas me separé fui muy respetuosa. Nadie sabe por qué y agradezcan que nadie sepa por qué me separé”, dijo Karina durante su participación en Los ángeles de la mañana, ciclo que conduce Ángel De Brito por la pantalla de El Trece y en el cual la cantante se destacó como panelista durante toda esta semana.

“¿Pasó algo grave?”, indagó su compañera de panel Karina Iavícoli. “No. Una vez me lo preguntaron, respondí y me llegó un mensaje ‘por qué te colgás…’”, respondió la cantante haciendo referencia a que un integrante de la familia Agüero se comunicó con ella para manifestarle su bronca luego de haber hablado de su relación.

La periodista quiso saber más al respecto. “No es que quiera meter púa, pero es raro que digas ‘agradezcan que no se sepa’. Suena a que pasó algo que te guardás y que no es lindo”, insinuó Iavícoli. “Cuando dos se separan, y no del todo bien, estaría mal si uno habla”, explicó Karina.

“¿Estaba todo el día jugando a la Play como ahora?”, le preguntó Ángel De Brito. Y la cantante apeló a su ironía para responder y no hablar más del también ex de Gianinna Maradona. “Ni me acuerdo”, sostuvo y agregó que ella juega muy bien al videojuego, al igual que al fútbol. “¿Él te enseñó?”, le preguntaron. “No, ya sabía de antes. Ya me había enseñado otro”, retrucó la artista.

Tampoco quiso detallar cuánto tiempo vivió en Inglaterra junto a su entonces pareja. “Me olvidé. Toda esa información me la olvidé”, deslizó y destacó el hecho de que regresaba una vez por mes a la Argentina para continuar con su carrera musical. “Yo prioricé mucho mi trabajo. Si yo hubiese dejado todo, me hubiese querido cortar… Todos los meses hacía mínimo cuatro shows. La hice bien”.

Por otro lado, habló de la relación que tenía con las mujeres de otros futbolistas: “Soy amiga de Evangelina Anderson (esposa de Martín Demichelis), con Eliana Guercio (pareja de Sergio Romero) hemos pasado Fiestas juntas, y con Antonela (mujer de Lionel Messi) no puedo decir que es mi amiga, pero es un amor”.

Luego se refirió a la vez que la invitaron a cantar a un cumpleaños de Diego Maradona, hace varios años, cuando todavía no estaba en pareja con El Kun Agüero. “Me llamó Claudia Villafañe a la oficina en la que yo trabajaba. Fue un pedido de Diego, querían que vaya a cantar porque él en ese momento volvía de Dubai. Yo no sabía su historia ni quién era su pareja, que en ese momento era Verónica Ojeda”, contó La Princesita.

“Fui, canté, y yo, súper respetuosa, pensaba que todavía estaba con Claudia. Les canté una canción romántica y era como que se la dedicaba a ellos dos. Yo no quiero, cuando hay parejas, que piensen que voy a coquetear”, detalló y agregó que no supo cómo manejar la situación ya que no quería cobrar por el show que había brindado. “Para mí era una regalo, fue algo grandioso. Era Maradona. Pero después me mandaron un regalo, como unas joyas, algo, una gargantilla, cosas así”.

Por último reveló la actitud que tuvo Maradona luego del recital privado: “Esto no se lo conté a nadie -advirtió-. Había una carta que todavía no creo que me la haya mandado él. Decía ‘todavía no puedo olvidar tu voz de aquella noche’. Yo dije ‘él ni sabe que me mandaron esto’, porque previo a ir a cantar me decían ‘él está enamorado de vos’, así que fui a cantar y listo”.

