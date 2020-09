LAV: toma forma el formato con burbujas y sedes únicas

Compartir

La pandemia sanitaria por el coronavirus COVID-19 y la crisis económica que atraviesa Argentina profundizan la incertidumbre que penetra en todas las esferas. En este contexto, y a la espera de confirmar los equipos participantes, en ACLAV toma fuerza un sistema de competencia en burbujas y sedes únicas.

Según pudo averiguar Voley Plus, y pese a no ser un sistema de competencia con apoyo unánime, la próxima Liga de Vóleibol Argentina ACLAV podría disponer de un formato de competencia que replicaría el sistema de burbujas utilizado en competiciones europeas incluyendo al fútbol de la Champions League.

Dada la coyuntura, algunos sectores creen que la opción viable sería regionalizar la competencia con una sede en San Juan y otra en Mar del Plata para una primera ventana de juego en noviembre/diciembre y una tercera y última ventana de Fase Regular en enero/febrero. La segunda ventana se disputaría de igual forma, aunque con menos claridad de repetir las mencionadas localías o buscar otras dos opciones. De ir por este camino, cada ventana constaría de un grupo de 6 equipos por sede.

¿Qué se busca con esta fórmula? Disminuir la cantidad de viajes y los riesgos de contagio propios de mover a una delegación de un punto a otro del país y, en consecuencia, achicar los gastos de logística que, en el habitual sistema, incluye no menos de 7 viajes por Fase Regular. ¿Contras? Excepto la provincia de San Juan, modelo en cuanto a Política Deportiva y en cuanto al trato sanitario ante el COVID, no habría otra gobernación dispuesta a sumir semejante responsabilidad sanitaria. ¿Por qué Mar del Plata? Habría un fuerte apoyo de parte de Juan Antonio Gutiérrez, ex Presidente de FeVA y oriundo de la ciudad, para que Once Unidos juegue la Liga y ser sede podría dar impulso a la plaza.

Siempre que la pandemia lo permita, la intención sería que los mejores 8 equipos de esta Fase Regular clasifiquen a los Playoff para jugar con el habitual sistema de localías.