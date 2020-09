Hamilton ganó una carrera accidentada en Mugello

Compartir

Lewis Hamilton venció en el GP de la Toscana, en Mugello, en una carrera signada por los accidentes y las banderas rojas. Bottas y Albon, en el podio.

Experiencia accidentada la de la Fórmula 1 en su primera visita a Mugello. El Gran Premio de la Toscana quedó en manos de Lewis Hamilton, que se escapa en la vanguardia del certamen de la máxima categoría, pero la carrera se caracterizó por los accidentes, a tal punto que contó con tres largadas.

Hamilton se impuso con Mercedes, seguido por Valteri Bottas, su compañero, y Alex Albon, con Red Bull. En la celebración por las 1000 carreras, Ferrari apenas logró el con 8° lugar de Charles Leclerc y el 10°, con Sebastian Vettel.

La carrera fue muy compleja desde el mismo comienzo. En los primeros metros nomás, no bien Bottas sorprendió a su compañero de Mercedes, el campeón Lewis Hamilton, y le ganó la vanguardia en el pique inicial al llegar primero a la curva.

Detrás, Leclerc estimuló a los tifosi en una jornada tan particular, por la celebración de las 1000 carreras en la Fórmula 1 por parte de Ferrari, para saltar al tercer lugar, justo detrás de Hamilton.

Pero en los metros siguientes, se produjo el primer gran incidente. Carlos Sainz hizo un trompo con el McLaren. Detrás, se involucró Lance Stroll y Romain Grosjean. El golpe llegó desde atrás, al tocarse y montarse Pierre Gasly (vencedor del último GP de Italia en Monza) con Kimi Raikkonen, que no pudo frenar.

Como consecuencia, Max Verstappen abandonó tras despistarse y quedar en la leca, al igual que el francés.

Tras varias vueltas con el auto de seguridad en la pista, la competencia se relanzó, pero el siguiente incidente llegó no bien se relargó. Varios autos desde atrás ya venían en plena aceleración, los de adelante quizá no estaban en velocidad plena, y en el medio del pelotón se produjo un caos.

Sainz, Magnussen y Giovinazzi se llevaron la peor parte, al golpearse en plena recta. Latiffi evidenció problemas con el Williams y abandonó allí mismo. Tal fue el incidente múltiple que inmediatamente se desplegó la bandera roja. Sin una vuelta rápida, y con 9 cumplidas, ya había 6 abandonos: Gasly, Verestappen, Sainz, Giovinazzi, Magnussen y Latifi.

En la segunda largada, Hamilton aprovechó la oportunidad y superó a Bottas en el inicio. El monegasco Charles Leclerc intentó defender el honor de Ferrari desde el tercer lugar, aunque fue retrocediendo paulatinamente. Stroll, Ricciardo, Albon lo dejaron atrás.

La competencia no tenía muchas emociones, hasta que el propio Stroll se pegó de manera espectacular contra una contención, por lo que se desplegó nuevamente la bandera roja. Y otra largada, la tercera.

Hasta ese momento, Hamilton, Bottas, Ricciardo, Albon, Pérez, Norris, Kvyat, Leclerc, Russell, Vettel, Raikkonen y Grosjean eran los únicos que estaban en pista y en ese orden protagonizaron la tercera partida detenida.

Allí Ricciardo tuvo una muy buena partida, superando a Bottas, aunque luego fue superado por el finlandés y por Albon. Adelante, Hamilton dominaba la acción.

Finalmente Hamilton se llevó la victoria, escoltado por Bottas y por Albon, en su primer podio. Hamilton alcanzó la victoria 90 en la Fórmula 1.

Hamilton lidera el certamen con 190 puntos, seguido por Bottas, con 135, y verstappen, con 110. La próxima fecha será el 27 de septiembre, con el GP de Rusia.