La presidenta de la Comunidad de Madrid apuntó contra el peronismo este jueves al criticar la reforma fiscal del gobierno de Pedro Sánchez en España y la portavoz presidencial no dudó en responder con contundencia. “Le recordamos que el macrismo dejó un país endeudado por 100 años”, replicó Gabriela Cerruti en conferencia de prensa.

“La presidenta de la capital española se refirió al peronismo después de haberse reunido con Mauricio Macri, con lo cual si la señora (Isabel Díaz) Ayuso cree que es mejor para españa tener macrismo que peronismo, nosotros le recordamos que el macrismo dejó a la Argentina con una deuda de USD 40.000 millones, con el país endeudado por los próximos cien años, con un nivel de inflación del 50%, con un desempleo en tasas altísimas”, comentó la portavoz presidencial.

“Sánchez nos va a llevar a la ruina”, había indicado Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular (PP), durante un debate en el Pleno de la Asamblea de Madrid. “Y no es el gobierno de las mayorías y mucho menos el gobierno de la gente real. Es el gobierno que primero crea la pobreza para luego crear dependencia del Estado”.

Posteriormente, Díaz Ayuso hizo otra referencia al peronismo en un tuit que compartió junto al video de su intervención: “Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España”, escribió.

“Efectivamente el peronismo no tiene que ver con lo que la señora Ayuso quiere para su país, porque el peronismo defiende los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los que menos tiene y quiere un país donde todos puedan alcanzar su bienestar en base a lo que se proponen y sus talentos, sin que dependa del lugar en el que nacieron”, agregó Cerruti en su réplica.

Luego, la portavoz presidencial apuntó directamente al vínculo que aparentemente registran Díaz Ayuso y el ex mandatario argentino. “Ella tiene una buena relación con Macri, así que entre otras cosas le recordamos que él está siendo investigado porque durante su gobierno muchos de los negocios se dieron para la familia de Macri”, apuntó.

En ese punto, Cerruti también encontró otro punto de contacto entre ambos dirigentes. “Si no entiendo mal, la señora Ayuso está siendo investigada por la Fiscalía Europea porque el negocio de los barbijos en el peor momento de la pandemia en su país lo llevó adelante su hermano”, dijo y remarcó: “Está siendo investigado”.

“Tal vez esta cuestión de dejar todo para los ricos y quedarse con los negocios del Estado para la familia sea algo que tienen en común la señora Ayuso y Mauricio Macri”, completó Cerruti en su respuesta.

