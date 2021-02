Legisladores nacionales tuvieron inconvenientes para poder llegar hasta la localidad de Clorinda

Compartir

Ayer, los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Waldo Wolff y Mónica Frade llegaron a Formosa con el objetivo de dirigirse a Clorinda, para participar de un acto por los 6 meses de bloqueo y exigir que se levanten las restricciones, pero para salir de nuestra ciudad capital tuvieron varios percances ya que “manifestantes” bloqueaban los caminos para que no pudieran avanzar, y luego fue la Policía la que atravesó en la vía el patrullero, puesto que según alegaron, “los resultados de PCR que los legisladores y su equipo se realizaron en la UPAC no estaban”. Finalmente, tras varios minutos de espera, lograron continuar su viaje hacia la segunda ciudad.

“Nos costó mucho salir de la Ciudad, evadimos dos piquetes donde también amenazaban al diputado Wolff. Debimos tomar un camino alternativo por Mojón de Fierro, pero nos encontramos que atravesaron un móvil policial”, dijo el diputado provincial del PRO, Enrique Ramírez y lamentó que “es una vergüenza que no nos dejen pasar”.

Asimismo, desde la Policía les informaron a los legisladores nacionales que “los resultados de sus PCR aún no estaban” y que por eso no los dejarían continuar.

Tras un tenso cruce y al cabo de menos de 10 minutos, se informaron los resultados y todos pudieron seguir su camino.

“Los mandan a hacer el papelón, nos hisopamos en Buenos Aires, cuando llegamos al cruce con Mansilla convenimos lo mismo que la vez pasada. A las 17 horas nos hisopamos. Hacen esto porque vamos a un acto político en Clorinda”, lanzó el diputado Wolff y alertó que “en diez minutos vamos a cruzar y si quieren detenernos deténganos”.

“Es inédito, en 24 horas me hice dos hisopados, para entrar a Formosa sirve y no para entrar a Clorinda, increíble”, aseveró.

“Es una vergüenza, tenemos un piquete oficial que nos ataja”, disparó.

Por su lado Ramírez expuso que es una “locura” lo que hace la Policía. “Todos tenemos hisopados negativos, es lamentable lo que siguen haciendo desde el Gobierno provincial”, dijo.

“Nos siguen coartando nuestros derechos; finalmente entraron en razón y nos dejaron pasar”, cerró el legislador del PRO.

