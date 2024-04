Legislatura: denuncian «incumplimiento» del Reglamento Interno y «censura» en la última sesión

A través de un comunicado, diputados provinciales del Bloque “Nuevo País” denunciaron que debido al incumplimiento del Reglamento Interno durante la sesión ordinaria del jueves los legisladores de la oposición abandonaron el recinto: “Los Bloques de la oposición abandonamos el recinto en muestra espontánea de disconformidad con el abuso de derecho y la actitud desmesurada y abusiva a la que el Presidente de turno tiene acostumbrado al cuerpo legislativo”.

Al relatar lo sucedido, el comunicado dice: “en el día de ayer -jueves- durante el desarrollo de la tercera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados Provinciales de Formosa, los diputados integrantes de la oposición -con sus distintos bloques-, en una muestra clara de disconformidad ante el incumplimiento arbitrario del Reglamento Interno de dicha Cámara, a modo de queja y en forma unánime, se levantaron de sus bancas y abandonaron el recinto legislativo”.

El hecho inaudito sucedió cuando, luego que la diputada Gabriela Neme del Bloque Nuevo País solicitara al Presidente del recinto en oficio el Dr. Armando Felipe Cabrera que se procediera a la votación del proyecto de Emergencia Agrícola para los productores formoseños, y “ante la negativa de éste a dar cumplimiento a dicho pedido, incumpliendo así en forma arbitraria y caprichosa el reglamento interno de la Legislatura Provincial”.

Ante cruces verbales de diputados oficialistas y opositores, los unos en apoyo a la moción de incumplimiento y otros en defensa del respeto a la institución y a las normativas de proceso legislativo, los Bloques de la Oposición abandonaron el recinto en muestra espontánea de “disconformidad con el abuso de derecho y la actitud desmesurada y abusiva a la que el Presidente de turno tiene acostumbrado al cuerpo legislativo. Si bien la sesión continuó con el resto de los miembros oficialistas, el tratamiento de cuestiones declarativas de interés, fue en total aplicación del método de escribanía que acostumbra a llevar adelante el bloque justicialista”.

Al tomar declaraciones de los diputados de la oposición, todos concordaron en que fue un “absurdo mamarracho y falta de respeto a la institución legislativa. Uno más a los que nos tiene acostumbrado el gildismo, que ni siquiera se cuida en disimular su atropello a quienes no le rinden culto, al menos cumpliendo reglamentos que ellos mismos han instaurado con su mayoría automática”.

Destacaron también, que “además de desconocer el reglamento, censuraron a las Diputadas Neme y Villaggi al impedirles poner a consideración del Cuerpo Parlamentario sus proyectos presentados en tablas, dada la imposibilidad de darle tratamiento en comisiones el día martes pasado, debido al feriado Nacional del 2 de Abril”.

“En momentos donde la crisis económica provincial y nacional se agudiza, y la sociedad pide a gritos que sus representantes escuchen sus pedidos, y den soluciones claras a sus problemáticas, la Honorable Cámara de legisladores provinciales, que de honorable no tiene nada en absoluto, demostró que la mayoría no gobierna para el pueblo, sino para la elite de justicialistas de los que forman parte”, finaliza el comunicado.