Si alguien leyera nuestras leyes sociales sin conocer a nuestras sociedades, creería que entre nosotros reina sin disputa el estado de bienestar, seguridad social, jubilaciones y demás, pero la realidad económica cotidiana no reflejaría ese supuesto diagnóstico. Nuestras leyes sociales son las pirámides ilusorias de un desarrollo que no ocurrió. Seguimos siendo subdesarrollados, no por jóvenes sino por equivocados, en la alteración de la secuencia histórica del ansiado “desarrollo”.

