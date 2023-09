Liberan importaciones pendientes para más de 7000 pymes

Massa anunció la decisión. Se trata de SIRAS correspondientes a agosto de insumos, bienes intermedios y de consumo. No implica una apertura generalizada hacia delante.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció en Entre Ríos que se liberarán todos los permisos de importación pendientes de agosto “para garantizar los empleos de las PyMes industriales de la Argentina”. Según supo Ámbito, la decisión impactará en 7428 empresas e implicará volcar unos u$s700 millones.

Los detalles fueron brindados por la Secretaría de Comercio Interior a este medio. Sin embargo, aclararon que la liberación no es generalizada: “El ministro se refirió a las SIRAS pendientes que se liberaron en agosto. No es que se abre el sistema hacia adelante”.

Las importaciones habilitarán a 7428 empresas a continuar produciendo y los dólares requeridos serán alrededor de 700 millones. Los insumos traídos desde el exterior serán bienes intermedios y de consumo. La llave para destrabar estas importaciones está en la acumulación de divisas del mes pasado: «Agosto fue el mes que más divisas acumuló el Banco Central desde 2006. Fueron casi u$s2.000 millones”, justificó Massa frente a más de 500 empresarios.

Para Mauro González, titular de la Confederación General PYME, el anuncio “destraba una situación que comenzaba a inquietar ante la falta de insumos para continuar con el nivel de actividad y en consecuencia mantener el empleo”. Sobre este punto, advierte que la actividad económica “estará resentida en lo que va del año si no se continúan con medidas orientadas a fortalecer el consumo, financiamiento productivo con tasa subsidiada y evitar un espiral inflacionario”

