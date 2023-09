GP de Cataluña de MotoGP: Accidente grave y milagro para Pecco Bagnaia

La pavorosa imagen heló la sangre de los cientos de miles de espectadores que presenciaban en el circuito el GP de Cataluña de MotoGP y de los millones que lo seguían atentamente por la televisión. Pecco Bagnaia tirado en el medio de la pista, con todo el parque de motos detrás. Y Brad Binder que lo atropellaba con su KTM. Milagrosa y afortunadamente lo pisó en las piernas, porque en cualquier otra parte del cuerpo podría haber sido fatal, como ocurrió como Marco Simoncelli en el GP de Malasia de 2011.

Inmediatamente la carrera se paró con bandera roja y los auxilios médicos ingresaron en la pista para atender al campeón, quien se movía, mostrando que estaba consciente, pero el problema pasaba por las piernas. El silencio, el peor amigo de cualquier evento de deporte motor, era el resumen del momento que se vivía. La pareja de Pecco lloraba en los boxes, Davide Tardozzi, team manager de Ducati la consolaba, y las caras de los integrantes del equipo italiano mostraban la lógica preocupación.

El turinés fue subido a una ambulancia y los rescatistas mostraron el pulgar el alto hacia las tribunas. Inmediatamente bajó la ovación y el alivio de los fanáticos, mientras consolaban a la pareja del piloto en boxes. Pecco fue trasladado al centro médico del circuito para la primera atención, donde se comprobó que existía una lesión en la pierna. Un rato después, una ambulancia lo llevó al hospital general, para realizar estudios más profundos.

La caída de Pecco se dio por un highside que le hizo su Ducati (pierde y agarra grip casi al mismo tiempo) y la moto literalmente los escupió por el aire. La pesada caída sobre el asfalto ya hubiese significado una posible lesión, pero lo peor fue que, al liderar la competencia, tenía a todos los rivales detrás.

Las primeras informaciones que llegaron desde el hospital apuntaron a que no tenía ninguna fractura en las piernas, mientras continuaban con los estudios.

Ángel Charte, director médico de MotoGP, habló luego de los estudios y aseguró: “Pecco sufrió un politraumatismo grave. La moto le atropelló la zona femoral y de la tibia. Se le realizaron radiografías y detectamos una pequeña lesión, que no sabemos si es actual o antigua. A nivel craneal, torácico y abdominal estuvo normal en todo momento. Se mantuvo consciente y orientado en todo momento”.

Si no tiene lesiones, Pecco hará todo para correr el próximo fin de semana en el GP de San Marino, 12ª cita del Mundial que lo tiene como líder.

El tremendo accidente de Bagnaia dejó en un segundo plano el que protagonizó su compañero Enea Bastianini, quien entró muy pasado en la primera curva y arrastró a varios pilotos (Johann Zarco y Enea Bastianini, entre otros). La Bestia sufrió una lesión en una de sus manos y no fue parte de la competencia una vez que se relanzó.

Casi 20 minutos después del accidente, la carrera se largó nuevamente, con la grilla formada nuevamente. Sin Pecco, la pelea por la victoria estuvo entre los pilotos de Aprilia y fue Aleix Espargaró quien se quedó con el triunfo, quien alcanzó así su tercer éxito en MotoGP (Argentina 2022 y Gran Bretaña este año, los anteriores). Maverick Viñales finalizó segundo y le dio el primer doblete.

