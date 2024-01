Liga Nacional de Básquet: en Platense, Quintrell Thomas será el reemplazante de McCarthy

El pívot estadounidense con nacionalidad jamaicana, se sumó al Calamar para disputar la segunda parte de la temporada 2023/24 de la Liga Nacional. El jugador, de 2.03 metros de altura, toma el lugar vacante dejado por el australiano Matthew McCarthy. Juega en la posición de cinco y cuenta con una dilatada trayectoria por el exterior.

Nacido en Nueva York el 21 de febrero de 1990 y formado en la St. Patrick High School en Elizabeth (Nueva Jersey), Thomas ingresó en 2008 a la Universidad de Kansas en Lawrence, donde jugaría durante una temporada de la NCAA con los Kansas Jayhawks. Tras un año sin ver acción, entró en la Universidad de Nevada, Las Vegas, donde disputó tres campañas más en la NCAA con la camiseta de los UNLV Runnin’ Rebels, desde 2010 a 2013.

Tras no ser seleccionado en el draft de la NBA de 2013, comenzó su carrera profesional en el BC Kirovgrad de la Higher League, la segunda división de baloncesto de Ucrania, donde se convirtió en el segundo mejor anotador de la Liga con promedios de 19.8 puntos y 10.5 rebotes por partido para ganar su primer título de liga.

En 2014, Thomas firmó con el Grupo Desportivo Interclube de la Liga de Baloncesto de Angola, donde jugaría durante dos temporadas. En 2016, se marchó para jugar en el Al-Hilal de la Premier League saudí, donde lideró la temporada en rebotes con 12.7 por partido, además de 24.1 puntos, 2,4 asistencias y 1.3 tiros bloqueados por partido.

En abril de 2017, se incorporó Al-Ittihad por el resto de la temporada, con el que ganó el campeonato de la Premier League saudita de ese año, liderando a su equipo en anotaciones y rebotes durante los Playoffs.

Luego de su periplo asiático, Thomas firmó con el U.D. Oliveirense de la Liga Portuguesa de Básquetbol en 2018, con el que ganó el título del Campeonato de la Liga, disputando 22 partidos en los que promedió 12.0 puntos, 7.2 rebotes y 1 tapón por partido. También lograría el título de la Supercopa de Portugal. Para agosto de ese mismo año, se incorporó al Maccabi Hod HaSharon de la National League, de la segunda división de Israel. En 30 partidos jugados durante la temporada 2018-19, lideró la liga en anotaciones (23.5), rebotes (12.1) y con una valoración de 29.3.

En 2019, el norteamericano firmó con el Ironi Kiryat Ata B.C. de la Ligat Winner, en el que promedió 18.2 puntos, 12.1 rebotes y 1,2 asistencias por partido. Una temporada más tarde recaló en Al Khor de la Liga de Baloncesto de Qatar. En 2021, Thomas firmó por el Pallacanestro Next Nardó de la Serie A2 del baloncesto italiano, con el que disputó 20 partidos (25 minutos de promedio), donde aportó al equipo 13.6 puntos y 8.2 rebotes.

El 26 de septiembre de 2022, Thomas se sumó a Defensor Sporting Club de Uruguay, donde jugó 29 partidos con una media de 30 minutos jugados, 15.6 puntos, 9.5 rebotes y 21.1 de valoración. Su última experiencia, en octubre del año pasado, fue en el Força Lleida Club Esportiu de la Liga LEB Oro, donde no llegó a debutar y solo estuvo un mes.

LNB: Nicolás Copello

vuelve a la Gloria

Instituto comunica el regreso del base para lo que resta de la temporada 2023/24 de la Liga Nacional.

Luego de un breve paso internacional por Minas Tenis Club (Brasil), el base Nicolás Copello vuelve a vestir los colores albirrojos y estará nuevamente bajo las órdenes de Lucas Victoriano.

“Estoy muy contento de volver a un club donde siempre me trataron de la mejor manera. Tengo las mejores expectativas para lo que viene e intentaré aportar lo que se necesite y requiera de mi para continuar con el trabajo que se viene viendo”, indicó.

Copello cuenta con un gran paso en la institución. El base santafesino arribo a Alta Córdoba en el 2021 y defendió la camiseta de Instituto por dos temporadas (2021/22 y 2022/23), logrando tres títulos: Super 20 2021, Liga Nacional 2021/22 y la Supercopa 2022.

En su primera experiencia en el exterior, Cope promedió 5.9 puntos, 3.4 asistencias y 3.1 rebotes en 12 partidos disputados. Ahora, el base volverá a ponerse la camiseta de la gloria para lo que resta de la temporada.