Liga Nacional de Básquet proyecta su regreso para octubre

Compartir

Linkedin Print

La Liga Nacional de Básquetbol masculina estableció su regreso para octubre, como en cada temporada, y mantendrá el formato de juego, con partidos todos los días, luego de la cancelación de la 2019-2020 por el coronavirus.

El objetivo de la Mesa Ejecutiva de la Asociación de Clubes, que preside Gerardo Montenegro, es establecer un plazo de regreso a los entrenamientos en septiembre para comenzar con el campeonato en octubre, como cada año, aunque eso se determinará entre finales de julio y principios de agosto, según le confirmaron a una agencia de noticias.

Asimismo, más allá de las complicaciones económicas que atraviesan los equipos participantes, no se confirmaron, ni se acercaron propuestas de venta de plaza hasta el momento.

Sin embargo, diferentes dirigentes de la competición aseguraron que cuando se oficialice la nueva competición aparecerán algunas ofertas.

Libertad de Sunchales y Estudiantes de Concordia serían dos candidatos a vender sus lugares en la Liga Nacional.

Además, Ferro y San Lorenzo de Almagro, actual tetracampeón, afrontan atrasos salariales de relevancia con jugadores nacionales y extranjeros.

El regreso de la competición en los tiempos estipulados será sin público y además los directivos de la AdC reconocieron que la Liga Femenina será “trabajada” al igual que la masculina.

La palabra de Gerardo Montenegro: “Dentro del marco de incertidumbre, hay que planificar la temporada 20/21 en las mismas condiciones que la temporada pasada. La idea es que en septiembre arranque la pretemporada para que en octubre empiece la Liga. Pusimos plazos hasta el 25 de julio con la Mesa Ejecutiva para anunciar el cronograma de la temporada 20/21. Seguimos trabajando con el Comité de Crisis y la Secretaría de Deportes, a través de Matías Lammens, para ver cómo está la situación en todo el país. Seguimos con el formato que venimos trabajando a nivel profesional. Más allá de la crisis económica hay que seguir con la fortaleza de saber que nuestra liga tiene que conservar todo lo que hicimos todos estos años. Estamos trabajando con la Confederación (CABB), a diferencia de años anteriores, con políticas para ir coordinando la reorganización deportiva del básquet argentino. Son trabajos que quizá tengan impacto en otras temporadas, no en ésta. Por las causales venimos tomando decisiones y no han desaparecido en lo que respecta a la Liga de Desarrollo. Hay un estándar mínimo que tienen que cumplir los clubes para competir en el máximo nivel. Nuestra pretemporada va a comenzar en septiembre y en octubre comenzaría La Liga, pero la necesidad de los jugadores de estar en movimiento fue determinante, no sólo fue por lo económico. No se sabe cómo serán los salarios en la Argentina, con respecto a lo acordado el año pasado”.