Liga Nacional de Básquet: San Martín no pudo con San Lorenzo en el Fortín

En la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2023/2024, en su regreso al «Raúl Argentino Ortíz» San Martín de Corrientes sufrió su segunda derrota consecutiva como local al caer este miércoles ante San Lorenzo de Almagro por 66 a 64. La reacción final no le terminó alcanzando al «santo» que no tuvo un buen encuentro y lo terminó pagando caro. En el «rojinegro» se destacaron las labores de Manuel Buendía con 19 puntos y Bryan Carabalí con 14, mientras que por el lado del «azulgrana» los máximos anotadores fueron Lucas Pérez con 16 puntos y Federico Brun con 14. El camino del equipo conducido por Gabriel Revidatti seguirá el próximo domingo como visitante ante Regatas Corrientes desde las 20:00 hs.

El juego tuvo un arranque on fire de Federico Grun (9 puntos al hilo) quien le dio la ventaja a San Lorenzo en los primeros minutos (13-4). El «santo», con el ingreso de Buendia (7 puntos en el primer cuarto), emparejó el juego cerrando el primer parcial 15-18. En el segundo parcial el «cuervo» comenzó a repartir mejor su ofensiva y continuó dominando el marcador. San Martín no se sintió cómodo en el partido, pero la visita tampoco logró sacar una diferencia considerable gracias a los puntos de Carabalí (8 hasta el momento). Se fueron al descanso largo 39-32 a favor del visitante.

Luego de un tercer cuarto donde el «ciclón» llegó a sacar 11 de ventaja, los dirigidos por Revidatti reaccionaron con 7 puntos en el final para dejar el juego a solo 4 unidades y todo por definirse en los últimos 10 minutos. La racha «rojinegra» continuó con 5 puntos más y con esto, el local se puso al frente por primera vez en el partido a falta de 8 minutos. Manuel Buendía fue la bandera de San Martín en ofensiva, mientras que Federico Grun mantuvo vivo al visitante. Con el partido igualado a falta de 2 minutos, 5 puntos al hilo de Gargallo decantaron una ventaja para el local que pareció inalcanzable. Pero luego de un triple de Grun, los de Boedo reaccionaron e igualaron el juego a falta de 50 segundos. Tras el tiempo muerto, SanMa malogró su ataque y un doble de Pérez, con tres segundos por jugar, le dio la victoria a San Lorenzo por 66 a 64.

Síntesis del partido:

San Martín (64): Gastón García 0, Agustín Pérez Tapia 3, Lucas Gargallo 13, Aemonn Joyce 0, Bryan Carabalí 14; Manuel Buendía 19, Franco Méndez 6, Vicente Garello 0, Rolando Vallejos 9. DT: Gabriel Revidatti.

San Lorenzo (66): Lucas Pérez 16, Federico Grun 14, Sebastián Lugo 5, Gastón Córdoba 4, Iván Basualdo 11; Francisco Conrradi 7, Kevin Hernández 6, Ezquiel Dupuy 3. DT: Leonardo Costa.

Progresión:

15-18, 32-39, 48-52, 64-66.

Árbitros:

Alejandro Chiti, Alejandro Zanabone y Raúl Sánchez.

Cancha: «Fortín Rojinegro» (Corrientes).