Gira por ruta 86: «Defiendan la Patria con su voto», instó el gobernador Insfrán a diez días del ballotage

En la mañana de ayer, en el marco de su segundo día de gira por comunidades sobre la ruta nacional 86, hacia el oeste provincial, el presidente del Partido Justicialista Distrito Formosa, el gobernador Gildo Insfrán, instó a defender la Patria con el voto. “Es una herramienta tan importante y poderosa para elegir el destino del país que queremos y deseamos para nosotros, nuestra familia y descendencia”, enfatizó.

Esa definición categórica se da a diez días del ballotage en la República Argentina en la reunión con la militancia de La Libertad, donde se convocó también a los de El Remanso y La Zanja; y, posteriormente, Lamadrid. En la primera comunidad pidió reflexionar “sobre la decisión que cada uno de nosotros deberá tomar”, entre “las dos alternativas que se presentan”, lamentando que “una es totalmente diabólica, porque aparece con una motosierra, lo que significa que no viene a construir, sino a destruir, como él mismo lo dice”, en alusión al candidato libertario Javier Milei.

“Entonces ni siquiera vale la pena analizarlo porque para nosotros, que venimos de muy abajo creciendo, sabemos que con este señor volveremos atrás”, al pasado, ya que “está en contra de la educación y la salud públicas”, al igual en otras cuestiones, proponiendo que “para transitar por las rutas hay que pagar”.

Ante todo esto que es retroceder en derechos conquistados, planteó “si tenemos que pagar por circular, estudiar y salud, ¿quiénes van a estar en condiciones? Les puedo asegurar que serán muy pocos”, se lamentó.

Reprobó contundente también que el candidato de ultraderecha afirma que irá “contra la Coparticipación Federal”, cuando ésta es producto “de largas luchas de unitarios y federales para lograr la integración de la Argentina”, tal como se enuncia “en nuestra Constitución, donde se plasma que las provincias fueron preexistentes a la Nación”.

Más allá de esto, pidió que “no vayamos a votar con bronca”; al contrario, “que sea con alegría, esperanza y con fe, representadas en un solo candidato: Sergio Massa, quien propone lo que el general Juan Domingo Perón ya dijo hace mucho, que este país lo salvamos entre todos o no lo salva nadie”.

Y marcó que el candidato de Unión por la Patria, al llegar a la Presidencia, conformará un Gobierno de “unidad nacional”, lo que significa “convocar a todos los que realmente piensen en un sentido nacional y popular, aunque sean de otro espacio político”.

Al mismo tiempo, pidió el acompañamiento a UP en las urnas el 19 de noviembre “votando por nosotros mismos, en defensa propia”, por cuanto “hasta medios internacionales están hablando de que sería una tragedia para Argentina que llegara a gobernar Milei”, refiriéndose puntualmente a la publicación del diario inglés The Guardian, en la que 100 economistas advirtieron del peligro de sus ideas.

En consecuencia, “por favor, no fallen: Unión por la Patria, Sergio Massa presidente”, remarcó nuevamente.

Lamadrid

Continuando con la gira, la siguiente localidad que Insfrán visitó fue Lamadrid, donde además de sus habitantes estuvieron presentes en el encuentro los de los parajes que están cercanos a ella: La Banderita, Alto Alegre, Bajo Hondo y Fortín Pilcomayo.

“Cuente con nuestro apoyo, compañero Gildo”, le manifestaron en ese contexto, al mismo tiempo que le agradecieron por “todo lo que está haciendo por nuestra zona”.

Por su parte, el presidente del PJ local les pidió que “militen más que nunca y no se dejen llevar por lo que dicen en las redes sociales”, instándolos “a que como ciudadanos argentinos que vivimos en un sistema democrático, defiendan la Patria con su voto, contra lo que propone el otro candidato del sistema dictatorial”, concluyó.