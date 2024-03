Liga Nacional de Básquet: San Martín se recuperó venciendo a Comunicaciones en Mercedes

En la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), San Martín de Corrientes completó su gira con una valiosa victoria ante Comunicaciones en Mercedes por 79 a 67, para cortar una racha negativa de tres caídas consecutivas, mientras que el «aurinegro» sumó su segunda derrota seguida.

En el «rojinegro» se destacaron las labores de Bryan Carabalí (17 puntos, 15 rebotes), Agustín Pérez Tapia (15 puntos, 5 rebotes) y Lucas Gargallo (14 puntos), mientras que por el lado de los mercedeños los mejores valores fueron Rodrigo Sánchez (15 puntos, 10 rebotes) y Keron Deshields (15 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias). El camino de los conducidos por Gabriel Revidatti seguirá el próximo sábado 30 cuando reciban al puntero Quimsa de Santiago del Estero en el estadio «Raúl Argentino a las 11:00 hs. Por su parte los dirigidos por Jorge Balbis visitarán el lunes 1 de abril a Obras Basket en el «Templo del Rock» desde las 20:00 hs.

Inicio efectivo de San Martín que clavó tres de tres en triples Pérez Tapia (2) y Gargallo y con Carabalí haciendo daño en la pintura se puso rápidamente 14 a 4. Sánchez como poste bajo le daba gol al local que no encontraba otra vía. Pareció reacomodarse Comu, pero el equipo de la capital correntina volvió a tomar una diferencia de 10, a falta de 2.09 utilizando las mismas armas el tiro externo y al pivot ecuatoriano cuando Comu se abría para tratar de controlar lo hasta ahí incontrolable que era la eficacia visitante desde los 6.75. El ingreso de String le dio puntos al local que pudo achicar la diferencia. Se fueron al descanso con San Martín ganando 23 a 17.

San Martín seguía en el inicio del período castigando con el tiro de tres, pero País ingresó encendido en Comu (7 puntos consecutivos) para que el local se pusiera a dos. Strings seguía siendo un problema para la defensa de San Martín en la pintura, pero lo resolvía a base de triples del lado de enfrente (9/18 – 50%). Con esos argumentos, el visitante volvió a tomar una diferencia de once la máxima hasta allí. El local no encontraba el gol por ninguna vía y el “santo” se llevó el primer tiempo por 46 a 37.

El inicio volvió a mostrar más de lo visto en el primer tiempo. San Martín se pasaba mejor la pelota y sumaba por distintas vías, mientras que Comu dependía del esfuerzo de Sánchez posteándose. Le costaba anotar a los dos, y de a poco el local fue recortando la diferencia. A falta de 4.28 lo ganaba San Martín 51 a 48 pero Revidatti pidió tiempo muerto porque su equipo no respondía. Apenas 5 puntos en casi seis minutos era muy poco para los 46 que había anotado en el primer tiempo. A falta de 2.19 con un triple de Giorgi lo empató Comu en 53, pero Méndez no perdonó y volvió a poner al “santo” arriba por tres. A puro triple se terminó el tercer cuarto (dos de Thomas y otro de Méndez) para el 62 a 61 en favor de la visita.

Los primeros minutos del último parcial tuvo a los dos equipos faltos de efectividad. Glenn lo empató desde la línea en 62. Tres minutos y medio pasaron y San Martín no había anotado. Comu ganaba 64 a 62 con un parcial de 3 a 0. Reaccionó San Martín con un buen trabajo de Caravalí y volvió a sacar una diferencia de cuatro. Comu se apuraba en ataque, y su rival trabajaba el reloj de 24” para conseguir puntos vitales en el juego. Con el juego 71 a 67, Pérez Tapia clavó un triple y extendió la diferencia a siete. El final fue todo de San Martín que se llevó un partido muy ajustado que en el epilogo se destrabó en su favor por 79 a 67.

Síntesis del partido:

Comunicaciones (67): Keron Deshields 15, Rodrigo Sánchez 15, Marcus Thomas 6, Facundo Giorgi 6, Ricardo Glenn 7; Justin Strings 6, Diego García 2, Felipe Pais 10, Tomás Pereyra 0. DT: Jorge Balbis.

San Martín (79): Gastón García 8, Agustín Pérez Tapia 15, Lucas Gargallo 14, Rolando Vallejos 5, Bryan Carabalí 17; Manuel Buendía 9, Franco Méndez 6, Vicente Garello 1, Nicolás Burgos 4. DT: Gabriel Revidatti.

Progresión: 17-23, 37-46, 61-62, 67-79.

Árbitros: José Fernández, Pedro Hoyo e Iván Huck Braner.

Cancha: Comunicaciones (Mercedes, Corrientes).