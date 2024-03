Messi: «En el momento que sienta que ya no disfruto daré ese paso de dejar»

Genio y figura. Lionel Messi, estrella del Inter Miami, habló de todo en una entrevista que dio en una reciente gira con el equipo estadounidense. El capitán y símbolo de la Selección Argentina que ganó el Mundial de Qatar 2022 contó detalles de su vida en familia, sus gustos personales, su carrera, el cariño que recibe de la gente en todos lados y la gloria con la Albiceleste.

Suelto, sonriente y sin vueltas, Messi le dio una nota a Big Time Podcast de MBC1, en la televisión de Arabia Saudita, y no ocultó nada.

«Tuve una infancia muy linda, de muy chiquito, en Rosario, con mi familia y amigos. Tuve la suerte de poder irme a vivir a España de niño», comenzó el astro argentino y continuó: «Fue difícil empezar de cero. En Barcelona me adapté y me trataron siempre bárbaro. Fue un cambio rotundo y después viví una gran experiencia, que disfruté muchísimo».

Hablando sobre cambios, se refirió a su salida del Barcelona y el arribo a París: «Fue difícil el cambio al irme al PSG, porque estaba muy bien en Barcelona y pensaba seguir ahí. No estaba preparado para irme, se dio todo muy rápido, debi rehacer mi vida de un dia para otro. Conocí otra liga, otro club, un nuevo vestuario. Fue un cambio que no buscábamos y por eso costó al principio».

El crack argentino hizo introspección y habló de cómo toma las opiniones de otros en su día a día profesional.

También comentó cuando recibe algún tipo de reproche por su juego: «Sobre las críticas: cuando son sobre el fútbol y el juego no me afectan. No me importa lo que me dicen, porque soy el primero que no la paso bien si no rendí bien. Siempre que sean con respeto no hay problemas».

La Selección Argentina y

la consagración en Qatar

«El Mundial de Qatar lo disfruté mucho, salvo el golpe duro del debut ante Arabia Saudita y los días posteriores. Por suerte pudimos salir campeones, ganarle la final a Francia, fue hermoso», rememoró el capitán de la Albiceleste.

«Ser campeones del mundo para nosotros, las familias y todo el país fue mágico, nos quedará para toda la vida. Seguramente hubiese dejado la Selección si no salíamos campeones, pero por suerte se nos dio y le dimos otro título a Argentina», reveló el legendario jugador.

Su personalidad en el fútbol

«Siempre fui muy exigente conmigo, en cada momento, y luchando por los objetivos que me pongo en el equipo que estoy, igual que en la Selección Argentina. Siempre intenté superarme día a día, hasta que se pueda», destacó sobre la presión que se pone sobre sí mismi y agregó: «Siempre fui muy autocrítico y sigo siendo así. Tuve la suerte de lograr varios títulos y meter varios goles importantes en mi carrera y me quedo con el valor de eso, más que con la belleza de cada gol, por ejemplo».

«Fue difícil el cambio a PSG

porque no lo esperaba’

El 10 habló sobre lo que fue su salida del Barcelona, la llegada a París y la magnitud del cambio de vida que le generó.

«La mentalidad es lo más importante para un jugador. Hay que ser claro en las metas, en el profesionalismo, para poder llegar y sobre todo poder mantenerse. Hay que reforzar el talento con mucho trabajo. Todo es posible y por eso nunca hay que renunciar a sus sueños. Seguro en el camino hay muchas trabas, pero hay que intentarlo, buscarlo siempre», dejó como mensaje el argentino para crecer en cuando a lo profesional.

«Después de mi familia, mi profesión fue lo más importante. Lo disfruto porque fue mi sueño desde pequeño. El fútbol es muchísimo para mí y trato de rendir lo mejor posible cada vez que juego un partido. Tuve la suerte, a nivel deportivo, de poder conseguir todos mis objetivos y sueños. No puedo pedir más. Intento disfrutar todo lo que Dios me dio», destacó Leo.

«Me cuidé mucho siempre. Descanso y como bien. Cada vez más lo hago con el paso de los años. Además, el fútbol es más físico y se juegan más partidos. No tengo una rutina especial, sí la que hacen todos los jugadores profesionales», remarcó sobre sus cuidados actuales.

La familia, Estados Unidos

y el retiro

«Siempre quiero disfrutar de mi esposa y mis hijos, de mi familia. Tengo tiempo y se los dedico. Juego a la pelota con ellos, como cualquier padre con sus hijos. Ahora están en una etapa que les gusta jugar partiditos, nada especial, como todos», dijo el astro sobre su día a día y reveló sobre su personalidad: «Tengo mis cosas, mis detalles, pero no me considero un romántico (risas). ¿Qué me hace llorar? Soy muy sensible, pero es difícil decir qué cosa. Me considero una persona con un gran corazón».

Messi y su lista de pasatiempos:

series, cocina, deportes

y música

Respecto a sus gustos por otros deportes, comentó: «Me gusta mucho el tenis, el padel, el básquetbol, ahora en Estados Unidos miro y aprendo más el fútbol americano. En general, me gusta mirar toda clase de deportes. Y también me gusta escuchar mucha música, muy variada, cuando estoy en mi casa».

Finalmente, Messi habló sobre el momento en que dejará de ser jugador profesional: «En el momento que sienta que ya no disfruto y puedo rendir bien, ayudando a mis compañeros, daré ese paso de dejar. Pero siempre que pueda trataré de seguir compitiendo. Intento disfrutar el día a día, sin pensar más allá, a qué me dedicaré después de dejar el fútbol profesional. Trataré de dedicarme a lo que me guste y me llene».