Petro retiró a su embajador de Argentina y ordenó la expulsión de un funcionario

En medio de una crisis diplomática desatada tras las recientes declaraciones de Javier Milei, el presidente Gustavo Petro ordenó este miércoles retirar al embajador de Colombia en Buenos Aires, Camilo Romero.

Además, el mandatario de Colombia pidió la expulsión de Gustavo Alejandro Dzugala, el diplomático argentino en Bogotá.

En las últimas horas, durante una entrevista con CNN en Español, Milei apuntó contra Petro por su pasado guerrillero. «Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista», dijo.

«Las palabras del Presidente Milei representan, de nuevo, una ofensa para la dignidad del Presidente y del pueblo de Colombia que lo eligió de manera legítima y democrática», expresaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano.

No es la primera vez que el libertario apunta contra su par colombiano. En 2023, tras dar el batacazo en las elecciones generales, cargó contra Petro al afirmar que era «una basura, excremento humano».

«Los socialistas son malas personas, esa es la realidad», generalizó el argentino.

La respuesta de Petro no se hizo esperar. A través de la red social «X», citó las declaraciones de Milei y apuntó: «Esto decía Hitler».

Además, Camilo Romero, embajador colombiano en Buenos Aires, ya había sido llamado a consultas en enero, cuando Milei tildó de «comunista asesino que está hundiendo a Colombia» a Petro.

El Gobierno nacional enviará gendarmes a Venezuela con el fin de custodiar el edificio de la embajada argentina en Caracas, donde se encuentran diplomáticos y refugiados opositores a Nicolás Maduro.

La decisión fue tomada luego de que el presidente Javier Milei se cruzara en duros términos con su par venezolano y confirmara que en la sede diplomática hay seis opositores a refugiados.

Fue a través de un comunicado publicado en la cuenta de la Oficina del Presidente. En el escrito, Milei reclamó el cese del «hostigamiento» a los líderes opositores y ratificó el llamado a «elecciones libres y democráticas» en el país.