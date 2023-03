Liga Nacional de Básquet: tres minutos de furia le dieron una valiosa victoria al Remero

Regatas se quedó con un importante triunfo sobre Boca por 77-68 con un gran último cuarto. De esta manera, el conjunto correntino cortó con una racha de tres victorias en fila que ostentaba el Xeneize. La figura fue Facundo Piñero con 21 puntos y 11 rebotes.

En un José Jorge Contte colmado para la visita de Boca Juniors, el Club de Regatas Corrientes se hizo fuerte con su público y sacó adelante una victoria muy importante 77-68 en la continuidad de la Liga Nacional de Básquet.

El juego fue parejo, y tuvo dos tramos bien diferenciados. En el primer tiempo la visita dominó el marcador y mostró su mejor cara, mientras que en el segundo el que sacó pecho fue el Remero, quien corrió de atrás y con tres minutos de furia en el último cuarto (parcial de 17-0) le alcanzó para quedarse con el triunfo como en su casa.

La gran figura de la noche fue Facundo Piñero con 21 puntos y 11 rebotes, además que fue importante con 8 unidades en el tramo clave del último cuarto. Charles Hinkle sumó también 21 unidades, y Andrés Jaime convirtió 14. En la visita el más destacado fue Leonel Schattmann con 13 tantos.

El primer parcial arrancó muy parejo, jugando golpe por golpe ambos y prestándose el liderazgo en varias oportunidades. Sin embargo, pasado el promedio del periodo, la visita comenzó a mostrarse más incisivo en ataque y el Remero se secó en ofensiva, logrando la primera ventaja del juego a favor de Boca 21-27 al cabo de los primeros 10 minutos.

En la segunda parte el Remero empezó a defender mejor, tratando de impedir los lanzamientos perimetrales con facilidad que fueron una de las armas más efectivas de su rival. Logró estar cerca, pero nunca pudo terminar de accionar la embestida y siempre corrió de atrás, yéndose al descanso más largo 38-42 abajo.

De regreso al partido, Regatas cambió la cara, mostró otra actitud defensiva, y en ataque aprovechó las oportunidades con un buen momento de Piñero y Jaime, este último que logró con un triple volver a poner al frente al Fantasma 46-44 en tres de juego. El Xeneize volvió a sacar ventajas (46-51) pero el local volvió a contestar y las cosas se mantuvieron parejas, aunque el cierre del cuarto quedó para Boca 55-57.

El capítulo final las cosas se pusieron bravas, con dos equipos sólidos en defensa y mostrando sus herramientas ofensivas. Con tres de juego la visita estaba al frente 58-62, pero allí el Fantasma encendió totalmente el estadio con un tremendo parcial de 17-0 con cinco bombas para pasar arriba 75-62 y sacar su máxima ventaja en el juego de cara a los tres minutos finales. Piñero fue determinante en ese momento con 8 puntos (dos triples y un doble). A partir de allí, el Fantasma jugó con la cabeza y sentenció un triunfazo 77-68.

Con la victoria Regatas llegó a las 15 en la temporada y sumó la tercera en fila (La Unión y Riachuelo). El azul y oro sumó su 10° caída. Ahora el Remero saldrá de gira donde visitará a Atenas el sábado y luego al puntero, Instituto, el próximo lunes. Boca por su parte completará su visita al norte enfrentando a San Martín el jueves.

Síntesis

Regatas (77): Andrés Jaime 14, Juan Pablo Corbalán 0, Charles Hinkle 21, Facundo Piñero 21 y Darol Hernández 9 (FI); Alejandro Diez 3, Tobías Franchela 2 y Juan Pablo Arengo 7. DT: Fernando Rivero.

Boca (68): Franco Balbi 10, Leonel Schattmann 13, Darquavis Tucker 8, Leonardo Mainoldi 11, Raven Barber 9 (FI); Martín Leiva 0, Nicolás Stenta 3, Jamari Traylor 4 y Juan Guerrero 10. DT: Carlos Duro.

Parciales: 21/27, 38-42 (17/15), 55/57 (17/13), 77/68 (22/11).

Jueces: Oscar Brítez, Sergio Tarifeño y Gonzalo Delsart.

Estadio: José Jorge Contte.

Platense sumó su segunda

victoria en fila en la ruta

El Calamar derrotó a domicilio a Oberá por 81-68. El Celeste volvió a no tener una buena noche colectiva y su rival de turno supo aprovecharlo. Charles Mitchell anotó 21pts para el local y Demarco Owens 20 para la visita.

En una nueva presentación de la Liga Nacional, el Celeste perdió por primera vez dos juegos consecutivos de local (el anterior ante Gimnasia de Comodoro 85-64).

OTC no logró en toda la noche encontrarle la receta al juego dinámico planteado por el Calamar que estuvo intenso los 40 minutos y lastimó en momentos claves de cada cuarto.

Si bien cada parcial fue parejo, los dirigidos por Alejandro Vázquez de a poco fueron sacando diferencias en el marcador lastimando en la zona pintada con Owens y Fernández, gracias a su penetraciones y tiros de media distancia.

Los dirigidos por Fabio Demti no mostraron su mejor versión, si bien Mitchell pudo hacerse de espacios, las apariciones en el goleo de Torresi y Carreras no fueron suficiente para quebrar a Platense, que con paciencia y constancia se hizo de un partido durísimo.

Con esta derrota, la tercera de local, el Celeste se queda con un récord de 19 triunfos y 9 derrotas en 28 presentaciones; ubicándose en la 5° posición de la competencia.

Ahora, OTC tendrá tres juegos afuera, el 11/03 vs Argentino (Junin); el 13/03 nuevamente ante Platense y el 15/03 ante Gimnasia CR); en tanto que de local volverá a presentarse el 18/03 cuando reciba a Obras desde las 11hs.