Liga Nacional: La Unión comenzó la gira por Corrientes con una gran Victoria

Compartir

Linkedin Print

Regatas Corrientes cayó como local 66 a 61 frente a La Unión de Formosa y sumó su cuarta caída en fila. El sábado en Oberá buscará cortar la racha.

Un verdadero partidazo se vivió en el José Jorge Contte la noche del miércoles, donde La Unión se quedó con una victoria durísima por 66 a 61 frente al Club de Regatas Corrientes. Un duelo de score bajo que tuvo un final infartante, definiéndose en los últimos segundos.

Patricio Tabárez cumplió con la ley del ex, siendo la figura del encuentro con 16 puntos y 8 rebotes, 8 en el último cuarto. Franco Vieta fue clave con 7 puntos seguidos en los últimos minutos. En el elenco local Arengo y Quinteros anotaron 9 cada uno. McGhee convirtió 7 y nuevamente se destacó con 11 rebotes.

Los minutos iniciales fueron equitativos en cuanto al goleo en ambos lados. Regatas tuvo a sus extranjeros explotando las ofensivas (McGhee y Hogan 5 cada uno), con un par de recuperos para correr y convertir fácil, mientras que La Unión supo encontrar más variantes ofensivas, y tuvo un quinteto inicial que convirtió por completo. Con todo ello, la paridad no se rompió y el primer periodo finalizó 14 a 13 para los locales.

El segundo cuarto tuvo variantes en cancha, ya que ambos comenzaron con su segunda unidad, y allí el “remero” tuvo la buena aparición de Franchella quien con dos bombas llegó a poner a su equipo 24 a 19 arriba en cuatro minutos de juego. Los formoseños mejoraron en ambos costados y con un score repartido clavaron un parcial de 0-8 para ponerse arriba 24 27 a falta de dos minutos y medios. La tónica se mantuvo en ese margen, y el primer tiempo quedó en manos visitantes 29 a 31.

De regreso al juego, La Unión mantuvo el liderazgo del encuentro con el aporte de Cuthberson quien de a poco se fue convirtiendo en su principal arma ofensiva, llegando así al minuto y fracción final 38 a 43 adelante. Si bien el “fantasma” pudo arrimarse con el aporte del banco (Carreras 7 en el cuarto y un triple de Quinteros), la U lo aguantó y se fue al último descanso al frente 43 a 47.

La ley del ex se cumplió en el amanecer del último capítulo, donde una seguidilla de Pato Tabárez con 8 puntos seguidos le dio la ventaja más grande del juego a los formoseños, 47 a 55, en dos minutos de juego.

Al “remero” le costó meterse en juego, pero con sus armas ofensivas lo fue haciendo despacio, y fue limando diferencias. Primero llegó una bomba clave de Piñero para colocarse 51 a 55 por detrás promediando el parcial. Llegando al minuto de cierre apareció la carta ofensiva “fantasma”, Arengo con una bomba y una bandeja para poner al frente al local después de más de 20 minutos 58 a 57.

A partir de allí fue un final no apto para cardíacos. Vieta con 4 seguidos le volvió a dar una ventaja a su equipo por 58 a 61, pero allí cayó como anillo al dedo una bomba de Piñero para dejar todo en tablas con 50 segundos. Vieta que estaba encendido clavó otra daga de tres puntos, y el “remero” tuvo dos chances en las manos de Arengo y Piñero para empatar las cosas, pero no

contó con efectividad. Finalmente los formoseños maquillaron desde la línea y la historia quedó 61 a 66.

Regatas Corrientes sumó así su cuarta derrota en fila y ahora buscará levantar cabeza el sábado frente a Oberá Tenis Club como visitante. La Unión por su lado, intentará seguir sumando para escaparse del fondo de la tabla el viernes frente a San Martín.

La síntesis:

Regatas (61): Marco Giordano 4, Juan Pablo Arengo 9, Skyler Hogan 7, Facundo Piñero 8 y Gary McGhee 7 (FI); Agustín Cáffaro 2, Xavier Carreras 7, Tobías Franchela 8 y Paolo Quinteros 9. DT: Gabriel Piccato.

La Unión (66): Fermín Thygesen 7, Jonathan Maldonado 8, Zac Cuthberson 10, Patricio Tabárez 16 y Jarrid Famous 8 (FI); Franco Vieta 9, Lucas Arn 4, David Efambé 4, Agustín Sigel 0. DT: Sebastián Ginóbili.

Parciales: 14/13, 29/31 (15/18), 43/47 (14/16), 61/66 (18/19).

Jueces: Daniel Rodrigo, Roberto Smith e Iván Huck.

Estadio: José Jorge Contte.

Compartir

Linkedin Print