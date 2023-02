Liga Profesional: Unión y Colón empataron en el clásico santafesino

Unión recibió a Colón en el 15 de Abril en lo que significó una nueva edición del clásico santafesino, tras un mal comienzo de ambos en la Liga Profesional. A los tres minutos del partido, Ramón Ábila se encontró mano a mano con el arquero rival y le picó la pelota de manera exquisita. Sin embargo, el VAR anuló el gol por posición adelantada en el inicio de la acción. A los 21 de la primera mitad fue Luciano Aued quien se encargó de abrir el marcador a favor del Tatengue con un certero remate luego de un desvío defensivo en un tiro de esquina que venció la resistencia de Ignacio Chicco y desató la locura en el público local.

Se establecieron pocas llegadas en el capítulo inicial, dado que fue muy cortado con ocho infracciones por lado y con un fuerte sol como condimento adicional. Sobre el cierre Wanchope tuvo un taco peligroso dentro del área que fue controlado con solvencia por el uruguayo Santiago Mele.

En la reanudación del pleito, Thiago Vecino volvió a tener otras dos oportunidades para extender la diferencia. En la primera, el uruguayo capturó una pelota dentro del área y resolvió con un potente remate que se fue a centímetros del palo derecho de Ignacio Chicco. Y en la escena siguiente intentó sorprender al arquero visitante con un remate de larga distancia que se fue ancho. Los de Gustavo Munúa continuaban apoderándose del pleito, pero le faltaba precisión en la puntada final.

Unión pasó de festejar el segundo a sufrir el empate. Es que después de una notable proyección por derecha que improvisó Kevin Zenon, Mauro Luna Diale desperdició otra clara chance para festejar y en el contragolpe el Sabalero silenció el estadio con la igualdad. La jerarquía del ex delantero de Huracán y Boca fue suficiente para abastecer a Baldomero Perlaza para que el colombiano imponga el 1 a 1. Una vez más, la justicia se ausentaba en el deporte más popular del planeta.

El espectáculo se diluyó en el constante roce físico y la repartición de puntos no conformó a ninguno. Sobre todo porque ambos equipos siguen sin ganar en el torneo doméstico. En Santa Fe no hubo vencedores, ni vencidos. El clásico entre Colón y Unión terminó con una clara disconformidad en el rostro de todos los protagonistas.

