Lionel Scaloni sobre la selección: «Estamos satisfechos con la gira que hicimos»

Sin Lionel Messi, la Selección Argentina ganó su segundo amistoso del año, esta vez por 3-1 a la Costa Rica de Gustavo Alfaro, en Los Ángeles. En conferencia de prensa, Lionel Scaloni se mostró conforme con la remontada del equipo en el segundo tiempo y elogió a algunos futbolistas.

Después de la goleada por 3-0 sobre El Salvador el viernes pasado, en Filadelfia, Scaloni aprovechó este amistoso para ver a más jugadores, en especial, a los jóvenes, para ir sacando más conclusiones de cara a la próxima Copa América, ya que no tendrá más partidos oficiales hasta esa cita de mitad de año en Estados Unidos. Además, le sirvió como otra prueba sin Messi, la figura máxima.

Fue el partido Nº69 de Scaloni como DT de la Albiceleste y alcanzó la línea de Marcelo Bielsa.

Ante los medios, el entrenador fue claro tras la victoria sobre Costa Rica, ya pensando cada vez más en la lista que deberá armar con su cuerpo técnico para la Copa América.

«Todo el mundo pone las cosas difíciles. Fuimos un equipo maduro, que mejoró mucho en el segundo tiempo, con 25 minutos muy buenos y nos recuperamos. Al principio quisimos entrar por adentro, no entendimos bien el partido ahí y pudimos abrir bien la cancha en el segundo período. Entendieron fácil cuando hablamos y las cosas mejoraron en el complemento. Supimos corregir y por eso ganamos», explicó Scaloni.

«Estamos muy satisfechos con los partidos amistosos que hicimos. Garnacho y Carboni son dos chicos que nos pueden aportar mucho y ya veremos si siguen con nosotros en el futuro», agregó.

«Benítez hizo un buen partido, estamos contentos con él. Hoy está y tiene una gran chance, pero el mundo del fútbol es muy cambiante. ¿Si irá a la Copa América? Sigo analizando a todos, pero nadie cuenta con un lugar garantizado, salvo el que no pudo estar (en referencia a Messi)», aclaró el técnico.

«Siempre tuvimos con jugadores con muy buen pie. Juega el que mejor está, es así. Lo preparamos bien, pero en el fútbol no siempre uno más uno es igual a dos. Fueron físicos, hicieron un muy buen partido», remarcó.