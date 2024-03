Confirman baja de 15 mil contratos en el Estado y anuncian suspensión de miles de cooperativas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que a fin de marzo no se renovarán 15 mil contratos que estaban siendo revisados desde el inicio de la gestión. En su habitual conferencia de prensa, el funcionario también anunció la suspensión de miles de cooperativas creadas entre 2020 y 2022.

«Hubo bastante confusión con respecto a los números, así que está bueno aclararlo”, comenzó a modo de introducción para hablar del recorte de la planta estatal. “El universo de contratos analizados es de algo más de 70.000; de esos, hay 15.000 que serán dados de baja al 31 de marzo. El resto (alrededor de 55 mil) se renovará por otros seis meses y luego se seguirá avanzando», especificó.

La confusión se había generado porque el presidente Javier Milei había asegurado el jueves que el número de bajas sería mucho mayor: «Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos y no sólo eso, fíjense que ahora van a caer 70.000 contratos».

Adorni hizo otro anuncio resonante y adelantó que «el Ministerio de Capital Humano va a depurar el padrón del sistema de cooperativas».

En concreto, el gobierno nacional «va a suspender la operatoria de las que fueron creadas entre 2020 y 2022» y pondrá bajo la lupa a miles más: «Se va a inspeccionar a 4.355 cooperativas creadas en 2023 y se va a retirar para operar a 11.853 que habían sido suspendidas en 2019 y que, por alguna razón que no comprendemos, la administración anterior [de Alberto Fernández] decidió seguir financiando».

El portavoz aportó números para justificar la decisión que seguramente agravará la tensión entre el gobierno de Milei y los referentes de los movimientos piqueteros: «El padrón (de cooperativas) aumentó 138 % en los últimos cuatro años. El 72 % de ellas fueron constituidas entre 2020 y 2022, y de ese universo el 70 % no presentó balances ni asambleas».

Para rematar el tema, Adorni sumó unos datos llamativos: «El 22 % repiten asociados entre ellas; el 20 % usó el mismo mail para registrarse; y el 9 %, increíblemente, comparte domicilio».