LNB: Boca dio el batacazo en el Vicente Rosales

El Xeneize derrotó a Olímpico por 77-75. El goleador en la visita fue Sebastián Vega con 16 unidades, mientras que Nicolás Romano marcó 21 en el Negro.

Olímpico dominó desde el inicio de las acciones prevaleciendo en ambos canastos con Romano como principal vía de gol, bien acompañado por Aguirre y el ingreso de Zanzottera.

Con Banyard en cancha y el equipo asentado, el Negro despegó por 12 puntos (32-20) en el amanecer del segundo tramo. Un Boca maniatado parecía no mostrar opciones para revertir la tendencia a pesar de intentar con varias formaciones. Un buen pasaje de Sebastián Vega bajó a 1 dígito la brecha, pero Olímpico no estuvo dispuesto a ceder nada y regresó a las fuentes con Romano (14 tantos en la primera mitad) de espaldas al cesto para terminar arriba por 10 (43-33) de cara al descanso largo.

En la segunda mitad, Olímpico continuó apostando a las mismas alternativas de ataque con Romano como opción principal. Boca logró mejorar la defensa de la primera mitad y con tándem Vega-Langston se puso a 2 puntos en el final del tercer cuarto, pero Olímpico lo pudo cerrar 59 a 55.

En el cuarto de quiebre, Negrete y Pérez se encargaron de estirar la brecha a 11 puntos que parecía ser definitiva para cerrar el pleito, pero se vino Boca y lo empató en 75 a falta de 53′ con triple de Mainoldi.

Olímpico falló y con 27′ tomó la lanza Vildoza para dejar arriba a Boca por 2 puntos con 5′ finales. Parcial de 13 a 1 en tres minutos. Reposición para Olímpico de mitad de cancha y Arengo no pudo anotar. Fue victoria de Boca 77 a 75 en La Banda.

LNB: Gimnasia venció

a Unión en un partidazo

El Mens sana derrotó por 98-95 a Unión en Santa Fe. Los goleadores del encuentro fue Tyrone White, Emiliano Toretta y Gerard De Vaughn con 21 puntos, mientras que, Ignacio Alessio aportó 18 unidades en el local.

Unión recibió a Gimnasia de Comodoro Rivadavia en la tarde santafesina. Abrió el tanteador Comodoro; prolijo y efectivo en el primer tramo comenzó marcando la diferencia. En tanto, el primero en anotar del Tate fue Dominique Morrison, sin embargo; el visitante, sin acelerar el ritmo ni forzar decisiones, abrió una brecha de 17 puntos.

En el comienzo del segundo cuarto, Unión pudo levantar su rendimiento achicando la diferencia de puntos con un buen trabajo ofensivo de Butler, pero el local rápidamente llegó a la cuarta falta colectiva que lo condicionó. Comodoro se apoyó en la arquitectura de juego de Gramajo quien marcó el rumbo, aunque su máximo anotador fue el extranjero White.

En el tercer cuarto, Unión logró igualar el tanteador e hizo entrar en penalización a Gimnasia. El Tate amplió su ritmo de juego y trató de bloquear a White, principal amenaza de la visita.

El Tatengue abrió el último cuarto poniéndose arriba en el tanteador con un triple del experimentado Daniel Hure. El local fue de menor a mayor; con buenas iniciativas individuales, pero con poco juego colectivo. La distancia se mantuvo a dos puntos hasta los últimos segundos. Alessio con un doble llevó el tanteador a 93 iguales a falta de 51 segundos.

Pero Gimnasia tenía más para dar y con un triple de White, y un libre de Gramajo, llevó la diferencia a 4 (97-93). Daniel Hure respondió para el local, pero no alcanzó. Fue victoria del Mens sana por 98-95 que sirvió para recuperarse de la caída ante San Lorenzo.