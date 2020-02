Los acusados de una violación en manada en un camping enfrentarán un juicio por jurados

Compartir

El caso de abuso sexual en “manada” denunciado por una adolescente de 14 años durante los festejos de Año Nuevo de 2019, en un camping de la ciudad bonaerense de Miramar, se resolverá finalmente a través de un juicio por jurados, luego de que hoy fuera rechazado un planteo de “inconstitucionalidad” que había presentado el abogado de la menor.

En una audiencia realizada durante la mañana del miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Mar del Plata, el juez Fabián Riquert desestimó un planteo del abogado de la víctima, Maximiliano Orsini, quien había señalado que el caso debía definirse través de “un juicio común con un tribunal ordinario”, porque “el procedimiento de juicio por jurados es inconstitucional en el caso de menores abusados”.

Para Orsini, el hecho de que “la sentencia en un juicio por jurados no pueda ser apelada viola la doble instancia consagrada en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que establece que el menor abusado puede hacer rever una resolución ante un tribunal superior”.

Fuentes judiciales indicaron a la agencia Télam que el magistrado no hizo lugar al planteo, por considerar que “es prematuro ante la falta de un agravio concreto”, antes de que se haya realizado el juicio.

La posibilidad de que el caso fuera resuelto por un jurado integrado por 12 ciudadanos había sido solicitada por las defensas de los tres jóvenes imputados por el hecho, quienes cumplen actualmente arresto domiciliario.

En la audiencia de ayer, el juez dejó abierta de todos modos la posibilidad de alegar una “cuestión federal”, en caso de una absolución, para que se analice “la colisión” entre normativa vigente en el Código Procesal, que impide la apelación frente a un veredicto absolutorio del jurado, y la Ley 26.061, que establece la doble instancia como garantía para las víctimas.

La fiscal del caso, Florencia Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de Miramar, también consideró “prematuro” el planteo de “inconstitucionalidad” antes del juicio, por lo que no acompañó el pedido, “sin perjuicio de que llegado el momento de un veredicto no conveniente para esta parte, se vayan a hacer todos los planteos acorde a la normativa vigente, que le garanticen la doble instancia a la víctima”.

Los abogados Martín Bernat, Mauricio Varela y Marcelo Jiménez, defensores de los tres imputados, también rechazaron la procedencia del recurso y aportaron distintos fallos para fundar su postura.

De esta manera, un jurado popular será finalmente el encargado de determinar si Tomás Agustín Jaime (23), Lucas Pitman (21) y Juan Cruz Villalba (23), imputados por “abuso sexual con acceso carnal agravado”, son culpables o no por el hecho denunciado por la menor en el camping El Durazno, ubicado sobre la Ruta 11.

Pitman, Jaime y Villalba fueron detenidos el 1° de enero último tras la denuncia, y estuvieron alojados en la Unidad Penal 44 de Batán hasta el 3 de mayo último, cuando se les otorgó el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico.