«Los beneficiarios del Potenciar Trabajo también deberían recibir algún paliativo para las fiestas»

Tras los anuncios realizados por el nuevo ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo donde dijo que los titulares del Potenciar Trabajo mantendrán sus planes, pero sin actualización, no así con Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar que, si sufrirán un incremento, el dirigente del Equipo Activo- Formosa Cristian Castellano indicó que las políticas sociales deberían alcanzar también a los beneficiarios del Potenciar porque “realmente las necesitan”.

“Caputo sostuvo que el Gobierno Nacional tomó la decisión de fortalecer las políticas sociales que llegan directamente a quienes las necesitan y mencionó la AUH que aumentará en un 100% y la Tarjeta Alimentar que hará lo propio en un 50%. Es injusto que no suceda lo mismo con el Potenciar Trabajo donde hay beneficiarios que no cuentan con otros ingresos y realmente están pasando situaciones de necesidad, lo cual se agravará conforme pase el tiempo”, sostuvo Castellano.

Seguidamente insistió en la necesidad de que se lance algún tipo de “paliativo” para que este gran sector de beneficiarios pueda pasar las fiestas de Año Nuevo y Navidad, ya que la situación económica está cada vez más complicada.

“Muchos compañeros no tienen la Asignación Universal ni la Alimentar y su única entrada es el Potenciar que resulta insuficiente. Así como el gobierno aumentó esos dos planes debería adoptar la misma decisión para el Potenciar”, afirmó.

“Si el objetivo de Nación -según palabras de Caputo- es brindar beneficios a personas en situación de gran vulnerabilidad económica, buscando promover su inclusión social y mejorar gradualmente sus ingres, también debería tener en cuenta a los beneficiarios de este plan que al excluirlos ejercen discriminación”, cerró el dirigente.