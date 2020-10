“Los ciber gorilas no descansan”, dijo Gioja sobre el ataque al sitio

Compartir

El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja, manifestó que “los ciber gorilas no descansan pero nada va a opacar la fiesta”, ante el “ataque informático masivo” al sitio oficial del día de la Lealtad 75octubres, que denunciaron los organizadores de la jornada por el 75° aniversario del 17 de octubre de 1945.

Al ingresar a la sede de la CGT, donde se realizará el acto central con la presencia del presidente Alberto Fernández, Gioja sostuvo que “los ciber gorilas no descansan” porque “este ataque no se le ocurrió a alguien hoy a la mañana, sino que hace varios días que lo están planificando”.

A pesar de que la movilización virtual no se pudo realizar porque la plataforma quedó fuera de servicio, el presidente del PJ dijo que “esto no va a opacar la fiesta, vamos a celebrar igual, aunque a los ciber gorilas no les guste ver a los peronistas festejar”.

Más temprano, en declaraciones a FM Espacios de Formosa, el exgobernador de San Juan sostuvo que hay “una oposición que está jugando al golpismo”, por lo que consideró que “la unidad es fundamental y tenemos que tener mucha solidaridad entre nosotros, y me parece que con todas las condiciones, trayectorias y doctrina vamos a salir adelante”.

El acto virtual que impulsa el peronismo para conmemorar el Día de la Lealtad y brindar un respaldo al Gobierno nacional se desarrollaba esta tarde por las redes sociales, tras “el ataque masivo informático” que sufrió el sitio oficial.