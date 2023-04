Los datos que marcan la popularidad sin precedentes de la F1

Camino hacia el Gran Premio de Azerbaiyán el próximo fin de semana, los indicios marcan que la Fórmula 1 está en un nivel de popularidad casi sin precedentes. La existencia de las redes sociales, a las que F1 se subió recién en 2017, vuelven inútil cualquier comparación con otras épocas. Pero cuando a las intuiciones se le ponen cifras concretas, el asombro está más que justificado.

Buena parte de ese impulso descansa en el fenómeno Drive To Survive en Netflix que ya lleva cinco temporadas. Es una docuserie que estuvo en el top ten de los shows más vistos en más de 50 países. Eso permite comprender un interés que navega por fuera de la competición. Interesa más lo que pasa con las carreras y la actividad “real”. Los datos marcan hoy que la Fórmula 1 supera en interés en algunos mercados a la NBA y la Premier League. Juntas.

Tres de cada diez fanáticos del deporte confiesan tener interés en la Fórmula 1 de acuerdo a un relevamiento hecho por YouGov Sport, consultora especializada en analizar tendencias de consumo. Solamente tres acontecimientos deportivos aparecen por delante de la máxima categoría del automovilismo: los Juegos Olímpicos de Verano (49 %), el Mundial de Fútbol (46 %) y los Juegos Olímpicos de Invierno (42 %). Detalle: las tres competencias suceden cada cuatro años y la Fórmula 1 es un evento anual.

El reporte sobre el perfil global de los fanáticos deportivos abarcó apenas seis países, pero por potencial económico y demográfico son muestras de indiscutible influencia: Arabia Saudita, Australia, India, Brasil, Estados Unidos y Gran Bretaña. Son lugares donde la Fórmula 1 registra gran interés en una combinación de mercados históricos y otros que la han adoptado como uno de sus platos principales en el menú deportivo.

El caso de Brasil es notable. Ante la consulta hacia los seguidores sobre si están “algo interesados” o “es uno de mis intereses principales”, el 44 por ciento de los fanáticos contestaron positivamente. El promedio global ante esa consulta es del 29 por ciento. Al momento de calificar con puntuación a la Fórmula 1 con relación a otros grandes eventos deportivos, en el rubro que “atención” le prestan a esas competiciones, Fórmula 1 estuvo por encima de la Champions League: 13.5 contra 10. Pero cuando se les preguntó cuál competencia les “gustaba más”, Champions League se impuso 26 a 22. Escaso margen.

El rubro “atención” es impreciso y refiere a si los fanáticos han escuchado o visto algo con relación a determinados temas. Ese “algo” puede ser positivo o negativo. No apunta a los llamados “hard fans”, que son los seguidores más leales de un deporte. Ahí Brasil vuelve a mostrar números sorprendentes: quienes le prestan atención a la Fórmula 1 configuran el 36.4 por ciento contra la NBA y Premier League que en conjunto reúnen un 12 por ciento. Todas estas tendencias se mantienen similares en el resto de los mercados (Fórmula 1 por encima de la NBA y la Premier League combinadas), excepto en Estados Unidos donde el favoritismo se invierte: 12.3 por ciento contra 8 por ciento de F1.

El alcance global que tiene la Fórmula 1 tuvo en Drive to Survive un soporte ideal que ya fue replicado por otros deportes individuales como el tenis y el golf, con éxito dispar. El secreto está, entre muchos otros factores, en que la Fórmula 1 cuenta historias donde los pilotos son partes de un equipo. Drive to Survive no tiene un storytelling personal, sino grupal.

Pero hay otro secreto mayor: la Fórmula 1 siempre está atenta a lo que quieren sus fanáticos y ofrece contenidos que no “sacan” al espectador del deporte, sino que cada vez lo involucran más con las competiciones. Este viernes lanzará un podcast titulado “Fórmula Why”, basado en preguntas de los propios fans sobre temas de la F1. Serán consultas sobre autos, circuitos y entrenamiento de los pilotos contra la tendencia natural de llevar a los corredores a temas por fuera de su actividad.

Otro caso similar es la plataforma Fórmula 1 Unlocked, de acceso gratuito, que permite encontrar artículos y videos relacionados con las tareas de las escuderías en backstage y cómo se trabaja con nuevos motores e innovaciones en los equipos. Si el fanático pide más Fórmula 1, la Fórmula 1 se lo da. Una auténtica escucha social.