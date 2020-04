Los entrenadores del Torneo Federal A y su postura con respecto al futuro de la categoría

Compartir

Los técnicos de la zona Norte, del Torneo Federal “A”, fueron consultados por el portal nacional, “La Gloria o Devoto” acerca de la incertidumbre en torno, a cómo continuará el torneo. Todos mostraron una marcada preocupación, pero a la vez reconocieron que lo primero es la salud, y que todo lo demás pasó a segundo plano.

Raúl Valdez, el DT de Sarmiento dijo: “No estamos sujetos a lo que diga el Consejo Federal, sino a las autoridades nacionales y provinciales. No es lo mismo Chaco, que Buenos Aires o Salta. Lo más racional sería que no se continúe el torneo, que se den 5 ascensos al Federal “A” y 3 a la B Metroploitana. Y de esta forma quedaría una B Nacional de 19 equipos. Que se otorguen dos ascensos a cada una de las zonas, y que el quinto surja del mejor tercero de las dos zonas. La temporada pasada fueron al revés los ascensos, por eso creo que lo más justo ahora sería invertir la situación. Creo que si decide volver a jugar, lo más lógico sería que se continúe con el formato que ya teníamos, y no armar torneos reducidos”.

El DT de Boca Unidos, Adrián Adrover, señaló por su parte: “uno no debe manipular los torneos, porque sería injusto para algunos. En este caso si se clasifican, 7 u 8 equipos haría que varios dejen de seguir jugando. Creo que debería seguir el torneo como estaba pautado. Quedan 7 fechas, más 5 partidos del Hexagonal. Es decir 12 fechas en total, y están hablando de reducirlo a 8, me parece que no es una gran diferencia y no cambiarías el formato en el medio de la competencia. Será un mes más o menos, y después se tendría que resolver el formato para el torneo que viene”.

El entrenador de Central Norte, Ezequiel Medrán, tiene una opinión similar a sus antecesores: “Hay alternativas que a algunos los favorecen más, y a otros menos. Hoy estamos en situación de pelear por un ascenso, un reducido, o un play off. Uno quiere competir y con reglas claras. Ojalá se de la oportunidad de terminar el campeonato de la mejor manera”.

Por su parte Carlos Marzuk, el DT de Crucero del Norte, afirmó: “Me gustaría que se termine el torneo como estaba diagramado, para que todos los equipos que estábamos un poco más abajo en la tabla de posiciones, la podamos seguir peleando. Igualmente acataremos lo que diga el Consejo federal de AFA”.

Héctor Storti, el DT de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, fue coincidente con la mayoría: “Si me dan elegir, me gustaría que el torneo siga como estaba pautado a comienzo de temporada. Tomar cualquier tipo de otra decisión, resultará injusta porque siempre en alguna fecha un equipo queda libre. Lo que decida el Consejo Federal estará bien, pero si al torneo se lo corta, seguramente que habrá equipos beneficiados y otros perjudicados”.

Hernán Orcellet, el DT de Defensores de Pronunciamiento, destacó: “si los tiempos lo permiten, sería bueno culminar el torneo como estaba diseñado. Sería lo más justo. Que clasifiquen los 6 primeros y se juegue el Hexagonal. Lo más correcto sería hacerlo así, pero si no dan los tiempos me parece lo mejor lo de los play off”.

Sergio Arias el DT de Douglas Haig, afirmó: “lo más justo sería hacerlo con 8 equipos en cada zona, los 8 primeros de cada zona y de ahí que se jueguen play off para acortar el torneo, ya que veo que no darán los tiempos. Nosotros estamos séptimos, pero en un grupo que está muy comprimido en cuánto a puntos”.

Hilario Bravi, el DT de Gimnasia de Concepción del Uruguay, afirmó: “pienso que no van a dar los tiempos para hacerlo largo, como lo veníamos jugando. Si yo decidiera, lo haría al torneo con los 6 primeros de cada zona y a jugar play off, sobre todo pensando también en los tiempos para el próximo torneo, y no estar tanto tiempo parados aquellos equipos que no seguirán jugando. Pero hoy por hoy hay más dudas que certezas”.

Pablo Martell, el entrenador de Güemes de Santiago del Estero: “Nosotros seguimos entrenando y esperaremos la decisión que se tenga que tomar, en el tiempo que deba tomarse. Son los dirigentes a quiénes le compete hacer ese trabajo. Nosotros estamos para entrenar y poner el equipo a punto para cuando se reanude la competencia”.

Uno de los más analíticos fue Miguel Fullana, el DT de Juventud Unida de Gualeguaychú: “propongo que los dos primeros de cada zona se queden sin jugar. Los dos últimos de cada zona terminarían el torneo. Y de los 12 que quedan que se jueguen partidos de ida y vuelta, o un solo partido, con alguna ventaja deportiva para el equipo que esté más arriba. Ahí quedarían 6 equipos y se sumarían los dos primeros. De ahí seguís de la misma forma, quedan 4, luego dos, y el ganador que ascienda. Siempre considerando la ventaja para el mejor ubicado. Me parece lo más justo”.

Ricardo Pancaldo, el DT de San Martín de Formosa, afirmó: “me gustaría que se siga jugando como estaba, quedan 7 fechas. Se perdió mucho tiempo y la vuelta dependerá del entrenamiento que podamos llevar adelante. Me gustaría que se respete el reglamento como estaba pautado desde un principio”.

Leonardo Fernández, el DT de Sportivo Las parejas, destacó: “se tome la decisión que se tome, lo importante sería que no perjudiquen a nadie. Es decir que aquellos equipos que estaban clasificados puedan tener la chance de jugar por el ascenso de la manera que lo arreglen, pero que tengan esa chance. Se habla de un decreto para ascender a los primeros, pero creo que sería injusto para todos los que empezamos la competencia. Ojalá se le pueda dar la máxima transparencia”.

Marcelo Milanese, DT de Unión de Sunchales, enfatizó: “si el torneo termina acá y clasifican los 4 o 6 primeros de cada zona sería muy injusto. Lo más justo sería ordenar los promedios de los equipos por partidos jugados, ya que algunos quedaron libres y otros no, por lo que no tenés la misma cantidad de partidos entre todos los competidores”.

Las dos instituciones que no fueron consultadas por el portal fueron For Ever, que aún no tiene DT tras la salida de Norberto Acosta; y Sportivo Belgrano, donde el entrenador Carlos Mazzola. se excusó de opinar, ya que allí se dio el caso positivo de Coronavirus del médico del plantel Daniel Elkin.