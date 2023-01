Los Gladiadores superaron a Qatar en el cierre de su participación en el Mundial de handball

Concluyeron 19° al imponerse a los asiáticos por 26-22 en el último partido de la Main Round

os Gladiadores superaron a Qatar por 26-22 y concluyeron su participación en el Mundial de handball, que se disputa en Polonia y Suecia. Se trató del único festejo en el grupo III del Main Round del Mundial, ya que antes habían perdido frente a Alemania y Serbia. De esta manera, concluyeron en el puesto 19° y el equipo conducido por Guillermo Milano no consiguió el objetivo de superar su mejor ubicación histórica en mundiales, que fue el undécimo lugar en Egipto 2021.

El último encuentro significó -también- romper una racha de seis derrotas consecutivas frente al conjunto qatarí. Esta victoria tuvo a todo el equipo como protagonista, ya que los dirigidos por Guillermo Milano supieron dominar y llevar los hilos del juego. La figura fue Ignacio Pizarro, autor de nueve de los goles y elegido como MVP. Los otros goleadores: Pablo Simonet (5), Ramiro Martínez (5), Pedro Martínez (3), Federico Pizarro (2), Diego Simonet (2).

El camino del conjunto argentino comenzó con el traspié ante Países Bajos por el Grupo F y continuó con la derrota ante Noruega y la victoria ante Macedonia del Norte. Así terminó tercero y se clasificó a la segunda etapa: el Main Round. En esa instancia, la exigencia subió y cualquier esfuerzo no fue suficiente. Más allá de algunos destellos, la selección acumuló dos derrotas, ante los alemanes y serbios, y el triunfo sobre los qataríes, por cierto muy festejado con una foto final. Este fue un Mundial difícil, de máxima exigencia y sin precedentes enfrentando a cinco europeos y al campeón asiático.

El camino de los Gladiadores

en el Mundial 2023

Primera etapa – Grupo F

19-29 vs. Países Bajos – Viernes 13 de enero.

21-32 vs. Noruega – Domingo 15 de enero.

35-26 vs. Macedonia del Norte – Martes 17 de enero.

Main Round – Grupo III

19-39 vs. Alemania – 19 de enero.

19-26 vs. Serbia – 21 de enero.

26-22 vs. Qatar – 23 de enero.

Ahora será momento de evaluaciones, conclusiones y nuevos objetivos. Este año, el principal foco apunta a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 donde el conjunto argentino buscará su pasaje (y el único en juego) directo a los Juegos Olímpicos París 2024.