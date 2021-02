Los hinchas de River descubrieron un tatuaje de Maidana que desconocían y explotaron los memes

Compartir

Jonatan Maidana es el símbolo de la reconstrucción de River. Aquel que soportó el paso por el peor momento del club en la B Nacional y el que se convirtió en el líder del equipo que ganó todo de la mano de Marcelo Gallardo. Su vuelta a la institución remueve todo el amor que los hinchas tienen por él. La tradicional revisión médica que los futbolistas se realizan antes de firmar el contrato se convirtió en el objeto de elogios para los simpatizantes. ¿El motivo? Descubrieron un tatuaje que desconocían.

El defensor de 35 años pasó durante la mañana de ayer por la Clínica Rossi para llevar adelante los chequeos médicos y desde el centro de salud compartieron algunas fotos de Jony en esa situación. Una de las imágenes fue clave para el hallazgo. Sobre su omóplato derecho hay un escudo de River con una fecha debajo más que simbólica: el 9 de diciembre del 2018, fecha en la que vencieron a Boca en la final de la Copa Libertadores.

Al ver la viralización, la cuenta oficial del Millonario decidió compartir una foto al detalle del tatuaje de su flamante refuerzo que tituló “Por este amor”. Rápidamente, esa publicación se llenó de los distintos memes para elogiar al líder que vuelve a Núñez.

No es el único tatoo que tiene el marcador central que estuvo los últimos dos años en el Toluca de México. En el 2012, mientras el Millonario peleaba por volver a la máxima categoría, había prometido que si lograban el objetivo él se inmortalizaría ese hecho en la piel. Y cumplió: se realizó una estrella y alrededor de ella la fecha 23-6-2012, el día que el equipo de Matías Almeyda decretó su retorno a primera división luego de superar a Almirante Brown en el Estadio Monumental. Tiempo más tarde, en ese brazo también se hizo un gigantesco ave fenix que bien podría estar relacionado al hecho.

“Es imposible no festejar. Si llegamos a ascender me voy a hacer un tatuaje. La fecha va a estar seguro y el escudo también”, había dicho en el 2012, meses antes de cumplir con el retorno a la máxima división.

Independientemente de esto, los hinchas enloquecieron al descubrir el escudo de Maidana en su cuerpo. Hay un detalle que no es menor: el futbolista que se convirtió en emblema del Millonario tuvo sus primeros pasos en el fútbol grande de Argentina con la camiseta de Boca, club que lo adquirió a Los Andes.

“Cuando me fui, sabía que iba a ser muy difícil volver, pero el fútbol tiene estas vueltas. Se dio que vuelvo a tener una posibilidad. Estoy muy contento y agradecido al cuerpo técnico y a los directivos que me dan esta chance nuevamente. Hablé hace una semana atrás (con Gallardo). Él desde un principio me escuchó, me dio su punto de vista. Le agradezco que me abrió las puertas y ojalá pueda devolverle todo eso en cada entrenamiento y cuando me toque jugar”, declaró en las últimas horas tras la revisión médica.

Será su segunda estadía en la entidad, teniendo en cuenta que había desembarcado en el 2010 al club y se marchó en el 2018 con 11 títulos, entre los que se destacan la Copa Libertadores 2015 y la del 2018.

