Los Leones iniciaron el 2024 con una goleada

Los Leones (7° del ranking FIH) comenzaron el año internacional con una buena victoria ante Bélgica (2°) por 4 a 1 en la segunda ventana de la Pro League 2023/24 en Santiago del Estero. Para la selección argentina de hockey marcaron Nicolás Keenan, en dos ocasiones, Maico Casella y Nicolás Della Torre. De esta manera llegaron a su segunda victoria en tiempo regular en las cinco presentaciones del certamen.

El primer cuarto mostró las dos realidades claras que había en la previa del encuentro: Argentina, en pleno desarrollo de la pretemporada y con la prueba de jugadores jóvenes (debutó Joaquín Toscani) por parte del DT, Mariano Ronconi. Y Bélgica, en similar condición tras haber ganado el Preolímpico de Valencia y rotar a su plantel, con el rodaje para varios juveniles belgas. Lo cierto que ante la nula contundencia en el único córner corto que hubo para cada uno, el quiebre en el marcador llegó en los segundos finales. Nicolas Keenan (15′) capturó un rebote a metros del arco rival tras un picante push de Thomas Habif y, de revés y de primera, anotó el primer tanto para el conjunto albiceleste.

Con la ventaja a su favor, Los Leones le bajaron la intensidad al juego. Probaron una estrategia defensiva con la apuesta a contraataques directos. Con el juego ralentizado, los europeos manejaron más la bocha, pero, no lograron penetrar el área para vulnerar el arco defendido por Tomás Santiago, quien además, se quedó con un gran mano a mano ante Thomas Crols, en la única aproximación de los últimos campeones olímpicos, tras un error en la salida argentina.

El inicio del tercer parcial fue a pura presión de Los Leones que cambiaron su semblante respecto al final de la primera mitad. Y rápidamente aprovecharon el aluvión para estirar la victoria. Lucas Toscani recuperó la bocha en la puerta del área y se la cedió a Lucas Martínez, quien la cuidó y la empujó en dirección del arco, Santiago Tarazona la desvió levemente y en el segundo palo apareció Maico Casella (31′), el goleador que la empujó para anotar su tanto número 59 con la camiseta de Argentina en 123 presentaciones.

Entre el cierre del tercer cuarto y el comienzo del último, Argentina tuvo varios córner cortos para ponerse 3 a 0, pero, se encontró con un gigante Simon Vandenbrouke que contuvo cada uno de ellos. En tanto, Bélgica aprovechó la falta de contundencia y, como bien dice el dicho: «Goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro». Juan Catán entregó mal en salida hacia el medio, bocha que interceptó Arno van Dessel, que corrió hacia el área, se la pasó a Roman Duvekot y, en un tiempo, asistió a Thibeau Stockbroekx (48′) quien definió con precisión, sin dejar chances a Santiago y a Facundo Zárate que no llegó a cerrar.

Cuando parecía que los belgas podían disponer de la idea del empate, Los Leones no frenaron en su mentalidad ofensiva y consiguieron un córner corto, casi de inmediato. Nicolás Della Torre (49′) con una arrastrada fenomenal clavó la pelota en el ángulo izquierdo de Vandenbrouke, quien esta vez, nada pudo hacer para el alivio argentino. El tanto fue determinante para el cierre del encuentro. Para el equipo de Mamo Ronconi significó defender con mayor tranquilidad y para Bélgica ir en búsqueda desesperada de otro descuento. En consecuencia, el combinado albiceleste aprovechó este hecho para anotar el último gol. Lucas Toscani asistió de manera espectacular con un pase vertical desde tres cuartos de cancha, nuevamente a Nico Keenan (59′), que tras haber iniciado el tanteador, también lo terminó. Recibió de espaldas, se perfiló de revés y se tomó todo el tiempo del mundo para tirar cruzado tras desparramar al arquero belga y definir con el arco a su merced. 4 a 1 y resultado final.

Argentina formó con: Tomás Santiago, Juan Catán, Facundo Zárate, Maico Casella, Lucas Toscani, Nicolás Della Torre, Matías Rey (capitán), Lucas Martínez, Agustín Mazzilli, Tadeo Marcucci, Thomas Habif. Suplentes: Nehuén Hernando, Santiago Tarazona, Federico Monja, Tomás Domene, Nicolás Keenan, Joaquín Toscani, Bautista Capurro. DT: Mariano Ronconi.

Los Leones volverán a jugar, pero, frente a Alemania el viernes 16 de febrero desde las 18:55 por ESPN2 y STAR+.