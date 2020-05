Los miedos de Paula Chaves por dar a luz en cuarentena: «Filipa llega a enseñarme que no puedo controlar nada»

Compartir

Paula Chaves y Pedro Alfonso están esperando la llegada de su tercera hija, Filipa. En plena cuarentena obligatoria por la pandemia, la conductora del programa Bake Off de Telefe transita el último trimestre de embarazo en su casa, acompañada por su esposo y sus dos hijos, Olivia, de seis años y Baltazar, de tres.Más allá de que esta no es la primera vez que se encuentra embarazada, la modelo reconoció sentir miedo por el nacimiento de la pequeña, cuya fecha está prevista para finales de junio. “Hoy fui al obstetra, con mil preguntas como una primeriza, pero no de las preguntas tradicionales, sino de las que no tienen respuesta… Para los que me conocen soy bastante miedosa, siempre pensando y queriendo controlar situaciones”, escribió en su cuenta de Instagram.

“¿Y saben qué? Dicen que cada hijo llega para enseñarnos algo… siento que Filipa llega a este mundo nuevo a enseñarme que no puedo controlar nada, que por más que me anote y quiera saber la respuesta de todas las preguntas que hoy hice, no las tengo… porque es eso lo que pasa, no se sabe nada”, reflexionó la esposa de Pedro.

“Pero lo que si sé es que ni una pandemia mundial puede frenar el poder maravilloso que tenemos la mujeres de gestar y dar vida, de la forma que sea, con el tratamiento que sea y con el nacimiento que toque, ¡pero siempre deseado!”, explicó Paula.

«A todas las que están atravesando este momento, les digo que confiemos en que todo va a estar bien, miles de bebés siguen naciendo en el mundo… somos imparables, poderosas y podemos contra TODO… Las abrazo fuerte #nostenemos”, finalizó con un mensaje esperanzador para todas las mujeres que están atravesando por una situación similar.

Por otra parte, Pedro también está muy ansioso por la llegada de Filipa y hace unos días publicó un tierno video en el que aparece su esposa sentada sobre una pelota, moviéndose al ritmo de la música. En un momento, ella se levanta la remera y muestra cómo está su panza. “Lo linda que sossssssss”, escribió el actor, muy enamorado sobre esta grabación.

Cabe recordar que Chaves anunció la llegada de su tercera hija el 25 de diciembre de 2020 a través de las redes sociales. “Esta banda se agranda… Llenos de amor y más juntitos que nunca!!!”, señaló junto a una foto de ella abrazada a sus hijos. “Es un día muy especial… Vamos a ser 5. Te amamos y bancamos en todas a Pedro Alfonso. ¡Son mi vida!”, agregó, emocionada.

La conductora se enteró de que estaba embarazada cuando se encontraba en la casa de Zaira Nara, compartiendo un almuerzo. Con gran intuición, su amiga se dio cuenta de que algo le estaba pasando y le propuso hacerse un test en el baño. Allí se enteró de que volvería a ser mamá por tercera vez. “Con la llegada de esta hija decidí que seré madre por última vez”, declaró más tarde en una entrevista con la revista Gente. “Creo que acá ya plantamos bandera, cerramos la fábrica. La verdad que estamos súper felices, dos nos parecía poco y teníamos ganas, así que llegó cuando tenía que llegar”, finalizó.