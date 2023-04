Los padres de la menor abusada en la EPEPNº 17 piden la destitución del cargo del profesor

Tras algunas versiones cruzadas respecto del indignante caso de abuso de dos alumnas del establecimiento, una de las madres de las menores pidió que se destituya del cargo al docente denunciado e indicó que solo estuvo detenido un día. “Una persona así no puede, no puede estar con niños”, manifestó Rebeca, una de las madres de las niñas, al Grupo de Medios TVO.

“Él no está detenido, un día estuvo detenido y encima se escondió porque no lo encontraban en su domicilio ni donde lo fueron a buscar. También quiero desmentir lo que dijo la directora de que él este año no fue a trabajar, si fue a trabajar y mi hija me contó que este año él le metió la mano debajo del pantalón”, señaló Rebeca.

La grave acusación de la madre recae sobre un docente de música de la EPEP Nº 17 del barrio “El Pucú” y la denuncia ya se encuentra en sede judicial. La misma se realizó el 1º de abril de este año y los abusos, según declaró la niña, datan del año pasado. La autoridad de dicha escuela había informado que el docente ya no trabajó en la institución este año.

“Nosotros hicimos la denuncia el 1º de abril, cuando mi hija pudo contarme lo que pasaba, me dijo que me quería contar algo y que nadie escuche. Me contó que el maestro la tocaba y se largó a llorar, después le pregunté desde cuando pasaba esto y me dijo que todo el año pasado le hizo eso. Tengo los testimonios de los chicos que dicen que ella lloraba en las clases de música y también tengo los testimonios de los padres, ellos coinciden que se enteraban que mi hija lloraba en la clase, pero a mí la maestra jamás me contó”, relató la madre.

El aberrante hecho habría tenido lugar durante las clases de música que impartía este docente en la escuela y hasta el momento trascendió la radicación de dos denuncias por abuso a dos alumnas. Al menos en base al testimonio de Rebeca, ninguna habría declarado en Cámara Gesell y ante la indignación decidió hacer público el caso.

“Él todavía sigue trabajando y ese es nuestro reclamo, queremos que esa persona mínimamente sea destituida de su cargo porque una persona así no puede trabajar, no puede estar con niños. Me llamaron del SETIC para la asistencia psicológica de mi hija y en el Ministerio de Educación me dijeron que iban a intervenir, pero hasta donde sé, el maestro sigue trabajando”, expresó.

Las autoridades de la escuela sostuvieron que siguieron los protocolos establecidos para estos hechos y que activaron los pasos administrativos de forma inmediata, aunque esta madre asegura que, pese a los llantos de su hija, nunca le informaron de ninguna situación que requiera especial atención. Incluso ante los reclamos la habrían eliminado de un grupo de WhatsApp que mantenía con otros padres.

“Mi hija lloraba mucho, eso es lo que pude notar, nada más que eso. Nunca nadie me avisó nada y no me dijeron nada, cuando hablé no tuve una buena respuesta e incluso me eliminaron del grupo de madres porque le molestó a la maestra que yo haya reclamado eso”, reconstruyó Rebeca.

Por todo lo ocurrido, los padres de la menor decidieron cambiarla de institución mientras aguardan el avance de la justicia en la causa. Por lo pronto, la niña cuenta con la atención de un gabinete psicológico, confirmó la madre.

“A partir de la denuncia ella ya no va a la escuela. Para mi es un psicópata porque en la gala gimnástica del año pasado hasta cantó una canción con el nombre de mi hija, no es una persona que tiene que estar trabajando con los niños, él le daño a mi hija. Por eso queremos que esto salga a la luz para tener justicia”, finalizó Rebeca.

Relacionado