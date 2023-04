Vacunación antigripal: los pacientes de riesgo de entre dos y 64 años ya podrán recibir la dosis

La pavimentación de la Ruta Provincial N° 6, desde la Ruta Provincial N° 2 (Riacho He Hé) hasta la localidad de Tres Lagunas, está avanzando de manera firme para finalizar en el plazo establecido de 24 meses.

Así lo confirmó el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero Javier Caffa, remarcando la conformidad de los vecinos y productores de la zona, ya que facilitará el tránsito y la circulación.

Detalló que actualmente se están ejecutando los trabajos de movimiento de suelo, saneamiento, remoción de la base de suelo no apto para reemplazar por suelo apto, compactación y capas de terraplén con compactación especial que va conformar la obra básica.

Continuarán con la construcción de todas las alcantarillas de hormigón armado, alambrados límites de la zona de camino y el paquete estructural conformado por suelo cal, estabilizado granular y capa de concreto asfáltico.

“Esto beneficia a todos los productores de la zona, para el traslado y comercialización. También como acceso a la educación y salud pública”, remarcó Caffa.

Siguiendo esa línea, el productor Sergio Sánchez expresó que “esta obra es muy importante para nosotros, tanto para movilizar nuestros productos como en cuestiones de salud, porque antes, cada vez que llovía era intransitable esta ruta, ahora nos quedamos tranquilos”.

Continuó afirmando que “nos facilita la vida diaria de todas las personas que habitamos esta zona y revaloriza los campos que están a la vera del camino”.

De la misma manera, Lucía Bobadilla, productora de la zona, comentó emocionada que “esto es un sueño para todos, lo estábamos esperando hace mucho tiempo y ahora, se está haciendo realidad”.

“Nos permitirá sacar nuestras verduras y animales para la venta, esta obra llega para beneficiar a mucha gente”, concluyó.

Por su parte, el intendente de Riacho He Hé, Rubén Solalinde, también celebró el avance de la pavimentación de la RP N° 6, subrayando que “esto es la justicia social que pregona el gobernador Gildo Insfrán, dignificando a las familias paipperas”.

“Es un anhelo para este anillo productivo, para los vecinos y el sector turístico”, agregó.

Además, informó que a los propietarios de predios cerca de la ruta en ejecución, se les solicita permiso para extraer tierra, de esta manera les queda un inmenso reservorio de agua que utilizarán para sus producciones.

El jefe comunal, también, hizo hincapié en la dinamización de la economía que se activa con las obras públicas, generando nuevos puestos de trabajo y movilizando los comercios en todos sus rubros.

Antes de finalizar, destacó que serán beneficiados alrededor de 200 productores de las colonias: Villa Hermosa, El Recodo, Recodito, Villa Hermosa, La Esperanza, entre otras que tendrán un impacto positivo en su labor.

