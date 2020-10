Los Palmeras aislados por casos de coronavirus: su cantante Cacho Deicas dio positivo

Compartir

Su vocalista y un ingeniero de sonido dieron positivo al hisopado. Toda la banda permanecerá aislada. Estaban ensayando para participar de los festejos por el aniversario de Colón.

Los Palmeras debieron suspender sus compromisos, luego que se confirmara un caso de coronavirus entre sus integrantes. Así lo dio a conocer este lunes, uno de los líderes de la legendaria banda.

“Cacho (Deicas) se hisopó, yo como fui con otro de los muchachos lo hisoparon a él, ya que no hacía falta que se haga con todos. Con el hecho de haber compartido un café, un mate o una charla ya estás infectado. Les avisé para que no se malinterprete, es una cuestión que le está pasando a mucha gente. A Cacho le dio positivo, a mí también me cuentan como positivo por el contacto estrecho”, resaltó Marcos Camino, integrante de la banda en diálogo con el programa De Diez por LT10 (AM 1020).

“Los muchachos empezaron a informarme el domingo, que se sentían mal, que tenían todos los síntomas, me llamaron dos de los integrantes, a la tarde otro, anoche el ingeniero de sonido, hoy fuimos a hacer los hisopados, le dio positivo a Deicas, al ingeniero. Estamos todos aislados, pero bien”, indicó en otra parte de la charla.

Al parecer, Los Palmeras se infectaron en los ensayos que venían realizando por el aniversario de la final de la sudamericana que protagonizó el club Colón de Santa Fe, en el 2019 y que significó una difusión internacional para el grupo. “Como todos estuvimos juntos ensayando para el aniversario de la final de Colón en Paraguay, decidimos aislarnos por 14 días todos, porque es obvio que estamos todos contagiados”, afirmó. “Los factores de riesgo los tenemos Cacho y yo porque somos mayores, el tiene 68 y yo 70″, agregó Marcos.

En cuanto a cómo estuvieron trabajando durante la cuarentena, afirmó: “Estamos un poco cansados de la cuarentena, de estar encerrados, como cualquier persona. Tener la posibilidad de juntarnos para hacer cosas a futuro era bueno, hasta que desgraciadamente pasó esto, que nos vimos contagiado por este virus”.

“Yo diría que ya estaríamos con la cuarentena. La definiría como que la gente se tiene que cuidar por sí misma ¿No? Sabemos lo que tenemos que usar, los barbijos, los contagios, la distancia… ¡Todo! Bueno, ahora ya pienso que debe correr por cuenta de cada uno. Pero hay que reactivar la economía también, porque si no son cosas muy importantes también que se van quedando en el camino”, había declarado en junio el líder la banda santafesina Cacho Deicas cuando se lo consultó sobre el cumplimiento de la cuarentena, iniciada el 20 de marzo de este año.

No obstante, Cacho reconoció que, aún cuando se levante la cuarentena, la industria del espectáculo será la última en habilitarse. Y que, seguramente, tardará bastante en poder volver a funcionar de una manera medianamente normal. “Tampoco queremos apurarnos. Hay que seguir los protocolos que nos están indicando. Por ahí, apresuramos las cosas y es peor”, comentó en esa oportunidad.