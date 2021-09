Los Pumas perdieron frente a los All Blacks

Compartir

El seleccionado de rugby de la Argentina perdió 36 a 13 frente a Nueva Zelanda en un encuentro válido por la cuarta jornada del torneo que reúne a los mejores seleccionados del hemisferio sur.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, volvió a perder frente a Nueva Zelanda por 36-13 (parcial 24-3) en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Rugby Championship, disputado en el estadio Suncorp Stadium de la ciudad de Brisbane.

Después de terminar en blanco en sus dos anteriores partidos con los All Blacks, Los Pumas consiguieron anotar esta vez por intermedio de Emiliano Bofelli, autor de todos los puntos argentinos con un try, dos penales y una conversión.

Los All Blacks construyeron su victoria con tries de Tupou Vaa’i (2), Patrick Tuipulotu, TJ Perenara y Samisoni Taukei’aho, más cuatro conversiones y un penal de Jordie Barrett.

Los argentinos llevaban dos partidos sin poder anotar ni siquiera un punto frente a los neozelandeses, a quienes vencieron el año pasado por primera vez en su historia: 25-15 en Sydney, el 14 de noviembre, por el Tres Naciones.

Dos semanas después de aquel hito de Los Pumas, los All Blacks se vengaron con un triunfo por 38-0 en Newcastle y el pasado domingo lo hicieron con números muy similares: 39-0 en Gold Coast.

Argentina perdió los cuatro encuentros que disputó en el torneo Rugby Champiosnhip 2021, ya que en las dos primeras jornadas fue víctima del campeón mundial Sudáfrica: 31-12 y 29-10 en Porth Elizabeth.

En relación al anterior partido, Los Pumas mostraron un progreso que no sólo se registró en el hecho de volver a anotar sino también en la disciplina y el intento jugarle de igual a igual a los All Blacks.

Al equipo de Mario Ledesma le resta disputar dos cotejos frente a Australia programados los próximos 25 de septiembre en el Queensland Country Bank Stadium, en Townsville, y finalmente el 2 de octubre en el CBUS Super Stadium de Gold Coast.

