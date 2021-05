Lourdes Sánchez compartió su primer ensayo para La Academia con el Chato Prada: “No puedo creer esto”

Compartir

Linkedin Print

Todo comenzó con un juego. Un día, Lourdes Sánchez convenció a Pablo el Chato Prada de hacer un Tik Tok. Al productor, hay que decirlo, no le salió muy bien. Pero fue divertido. Entonces los fans pidieron más. Y los videos en los que la bailarina y el histórico integrante de ShowMatch aparecían siguiendo las coreografías que eran furor en las redes sociales empezaron a repetirse.

Así las cosas, el lunes pasado y durante la gran apertura de la nueva temporada de su programa, Marcelo Tinelli decidió convocar a su colaborador para que, junto con la madre de su hijo, Valentín, se sumaran a La Academia como la pareja número 24 (hasta ese momento había anunciadas 23 para el concurso). Y el Chato dijo que sí. Obviamente, tanto los presentes como el público pensaron que se trataba de uno de los tantos chistes del conductor, quien en más de una oportunidad había dicho que quería que el Prada estuviera en el Bailando. Pero, con el correr de las horas, se comprobó que la cosa iba en serio.

El argumento utilizado por Tinelli para explicar que, esta vez, el productor no podía negarse a su propuesta fue, justamente, que ya venía demostrando sus dotes de bailarín en las redes. Y que, por ende, no podía dejar su talento fuera del show. Así que siguió repitiendo en las ediciones siguientes del programa que, finalmente, el Chato y Lourdes iban a ser de la partida. Algo que a la propia bailarina le costó creer, hasta el momento en que le asignaron couch: Cyntia Vargas.

Así las cosas, llegó el momento de la verdad con el primer ensayo. Y, visiblemente emocionada, Lourdes decidió compartirlo en sus redes sociales. “Épico”, escribió la bailarina junto al video en su cuenta de Twitter. Y, arrobando a Tinelli, le confesó: “No puedo creer esto, te juro”. Pero luego, desde sus historias de Instagram, grabó un video en el que que dejó en claro que asunto estaba bien encaminado.

“Estoy muy contenta porque Pablito se aprendió toda la coreo”, dijo Sánchez desde la sala de baile dónde practicaron. Y le agradeció tanto a su coach como al bailarín Gabi Conti, quien también colaboró en el ensayo, por su infinita “paciencia”. Después, durante el viaje de regreso a casa y aprovechando que el Chato había bajado del auto a comprar helado, Lourdes se sinceró: “Muy bien, ¿eh? La verdad que me sorprendió….Me dio mucha ternura, pero me sorprendió”, comenzó diciendo.

Y luego continuó su relato, dejando en claro que Prada podría ser la gran revelación del certamen del 2021: “El primer día y ya está la coreo montada. Ahora falta aprenderse los pasos y que los retenga. La parte de sincro, bueno….flojeli. Pero le tengo mucha fe, mucha fe. Así que guarda con Pablete”.

Cabe recordar que Lourdes, quien actualmente conduce La Previa de la Academia por Mágazine junto a Lizardo Ponce, se había desayunado con que su marido tenía todo arreglado por boca de su compañero de programa. “Escuché al Chato Prada hablando por teléfono con su coach, coordinando ensayos y eligiendo canción”, le dijo el influencer hace un par de días. “¿Me puedo enterar un poquito de que se va a tratar porque no se nada?. Igual, está bien porque no tengo ganas de hacer nada, ni pensar en nada. Quiero venir y que me marquen la coreo. Si él tiene privilegios quiero pedir, por favor, que bailemos últimos”, confesó entonces la bailarina.

Compartir

Linkedin Print