Lucas Victoriano: «Fuimos campeones por resiliencia y filosofía de juego»

Lucas Victoriano habló tras consagrarse campeón de Liga por primera vez en su joven carrera como director técnico. El tucumano de 44 años es el único en nuestra historia capaz de conseguir este título tanto en su faceta de jugador como en el cargo de head coach. También se había llevado el Súper 8 para coronar una temporada perfecta con Instituto.

En una serie de Finales que quedará por siempre grabada en la retina de quienes pudieron apreciarla, Instituto superó por 3 a 2 a Quimsa para llevarse su primer título en la máxima categoría de nuestro básquet. El duelo final se jugó en Santiago del Estero, en un estadio Ciudad repleto donde los visitantes se hicieron grandes, se adueñaron del resultado por un ajustadísimo 85-84 y se llevaron así el trofeo de la temporada 2021/22.

Por primera vez en su historia, la Gloria es campeón de la Liga Nacional. Y consiguió la hazaña bajo la conducción de un entrenador que, en un hecho inédito, se consagró desde el banquillo habiendo ya sido campeón de la LNB desde dentro de la cancha. “Es increíble. Ahora puedo decir que tengo dos títulos de Liga, ja… Estoy muy contento”, dijo entre risas Lucas Victoriano, quien se coronó como jugador de Olimpia de Venado Tuerto en 1996, y que 26 años más tarde repitió el logro ocupando el rol de director técnico.

Aunque finalizó en el 3° puesto de la fase regular, el equipo cordobés debió superar innumerables complicaciones durante la temporada para contar con todas sus piezas, y al respecto el tucumano comentó: “Nos costó mucho, la temporada fue muy difícil, por momentos estuvimos en la segunda mitad de la tabla, pero ellos siempre creyeron, siempre buscaron lo mejor y me alegra muchísimo que ahora puedan disfrutarlo”.

En relación a los motivos por los que Instituto se quedó con el ansiado título, Victoriano indicó: “Por la resiliencia que tuvo este equipo. Sufrimos muchos problemas, pero nunca dejamos de creer, tenemos una filosofía muy marcada desde el primer día de entrenamiento, y jugamos igual desde el partido debut hasta el último. Eso me llena de orgullo, y ver la felicidad de mis jugadores en este momento es lo máximo”.

“En el tercer partido, detectamos que ellos habían modificado su manera de defender. Les estábamos haciendo cambiar su juego debido al nuestro, y eso me hizo estar seguro de que tenían más dudas que nosotros. Instituto siempre estuvo muy convencido de lo que quería hacer y de cómo lograrlo”, señaló el coach acerca de una señal que hizo crecer tanto a él como a sus dirigidos en confianza, incluso tras haber perdido el tercer cruce de la serie en Córdoba quedando match point abajo.

Por último, el coach no dejó pasar la oportunidad de elogiar a la Fusión, una institución de primer nivel que jerarquiza nuestra Liga, que lideró la fase regular y que estuvo a sólo instantes de consagrarse: “Quimsa es un rival increíble. Quiero felicitar a Sebastián González, a su cuerpo técnico, a sus jugadores, a la gente que los acompañó y al club que es espectacular”.

