Luego de ocho meses aumentó el combustible y tomó “por sorpresa” a muchos formoseños

A través de un comunicado, YPF informó que aumentó 4,5% el precio de los combustibles líquidos desde las cero horas de ayer.

La empresa dijo que esta decisión se da “en pos de avanzar con los objetivos de producción de la compañía”, teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país; es importante recordar -como era de esperarse- que el incremento de la empresa de bandera nacional motivó a que las demás hagan lo mismo.

El Grupo de Medios TVO recorrió varias estaciones de servicio de la capital y habló con formoseños que opinaron al respecto. En este sentido, en la YPF de la zona norte donde ya se modificaron los precios (la nafta super que estaba $58,89 pasó a costar $60,95) varios vecinos coincidieron en que no estaban al tanto y que “ahora hay que ser más cuidadosos con el uso del vehículo”.

“El auto es mi medio de movilidad y herramienta de trabajo, tendré que trabajar un poco más para pagar el aumento”, dijo un hombre consultado al respecto.

Otro acotó: “me acabo de enterar que aumentó el combustible, soy jubilado y mi sueldo no alcanza, ahora con esto alcanzará menos. No suelo utilizar mi auto para no gastar, me muevo en bicicleta”.

“Ahora ya tenemos que saber que todo va aumentar; es increíble sinceramente. La estamos pasando bastante mal con la pandemia y ahora esto”, añadió una motociclista.

“No sabía que aumentó, me acabo de enterar, decían que mientras dure la cuarentena no se iban a dar aumentos, pero evidentemente no se cumple”, añadió otra persona

De la misma forma, en la estación de servicio de Shell el impacto en los precios se dio unas horas después, donde los incrementos van desde $2,04 a los $2,60. “Me estoy enterando que aumentaron los precios; claramente no es bueno para nadie esto, sinceramente no lo esperaba”, lanzó una mujer que cargaba nafta en el lugar.

Por su lado, otra dijo que “nunca un aumento de precios es bien visto, pero ante la situación que estamos atravesando peor aún; nuestros gobernantes deberían evitar esto y considerar que estamos atravesando una pandemia, donde muchas personas no pueden trabajar, la economía está muy goleada, no debieron aumentar ya que no tenemos plata. Yo soy una trabajadora que debo andar de aquí para allá todo el día con la moto y me afecta directamente”.

Finalmente, si bien el combustible no aumentaba desde el mes de diciembre del año pasado, se trata de un incremento inesperado y que sorprendió a muchos formoseños, ya que desde el Estado se hace permanente hincapié en la necesidad del “congelamiento de precios” debido al grave momento que se atraviesa por la pandemia de coronavirus.